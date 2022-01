Del secondo spin-off di Yellowstone 6666 si sa ancora molto poco, ma perlomeno la nuova serie sembra aver trovato uno dei suoi personaggi principali, se non addirittura il protagonista. E a svelarlo è stato il finale della quarta stagione del neowestern di Paramount.

Attenzione spoiler!

Lo spin-off di Yellowstone 6666 sembra destinato ad avere almeno un personaggio in comune con la serie madre, come anticipato dall’episodio 4×10 appena trasmesso negli Stati Uniti e in arrivo in Italia su Sky Atlantic l’11 gennaio. Si tratta di Jimmy, come ampiamente pronosticato da una parte dei seguaci di Yellowstone: nel finale della quarta stagione, infatti, il personaggio interpretato da Jefferson White decide di lasciare il ranch dei Dutton nel Montana dopo aver ricevuto il permesso dal patriarca John (Kevin Costner), che lo ha liberato dei suoi debiti permettendogli di tornare con la fidanzata Emily (Kathryn Kelly) in Texas.

Proprio qui si svolge la trama dello spin-off di Yellowstone 6666, il cui titolo prende il nome da un celeberrimo ranch fondato tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, noto anche come Four Sixes, in cui sono già state girate alcune scene della stagione 4 della serie originale. Si tratta di un’area enorme dedicata all’allevamento di bestiame e cavalli, grande più o meno due volte la città di Chicago, che sarà lo scenario del nuovo format dello showrunner Taylor Sheridan. E visto il finale di Yellowstone 4 che vede Jimmy in partenza proprio per il ranch texano, sarà senza dubbio lui uno dei personaggi di raccordo tra la serie madre e lo spin-off, mentre non è ancora chiaro (ma auspicabile) se appariranno anche alcuni membri del clan Dutton.

Lo spin-off di Yellowstone 6666 è il secondo del franchise e arriva dopo il successo incredibile del debutto del prequel 1883, che segue le vicende degli antenati dei Dutton. Sheridan, che ha siglato un contratto di esclusiva con Paramount lo scorso anno, pare essere a capo di un gruppo finanziario che ha acquistato la proprietà del ranch Four Sixes per “salvare la ricca eredità dell’allevamento in Texas“, oltre che celebrarla nella sua nuova serie.

