Il finale di Yellowstone 4, dopo aver scioccato il pubblico negli Stati Uniti conquistando un ascolto record di oltre 9 milioni di telespettatori, arriva anche in Italia con l’ultimo appuntamento in prima visione in esclusiva su Sky Atlantic.

L’11 gennaio il finale di Yellowstone 4 va in onda in prima serata dalle 21.10 sul canale 110 di Sky, disponibile anche on demand e in streaming su Now. Si tratta degli episodi 9 e 10, che chiudono la stagione con un finale aperto in vista di una quinta parte.

Ecco le trame del finale di Yellowstone 4 per gli ultimi due episodi, connotati da una resa dei conti tra Beth e Jamie che porterà ad una svolta drammatica, con conseguente addio ad un personaggio importante della serie.

Kevin Costner torna a vestire i panni di John Dutton, proprietario di un immenso ranch nel Montana, sempre alle prese con i nemici esterni e interni della sua complicata famiglia.

Per i Dutton, la famiglia è tutto. Ma delle verità venute a galla minacciano seriamente questo fondamentale legame…

Il finale di Yellowstone 4 ha consolidato ulteriormente il successo del western drama di Taylor Sheridan con Kevin Costner, che con questa stagione si è aggiudicato il titolo di serie più vista in tv nel 2021 tra network generalisti e reti via cavo: al netto delle visualizzazioni in simulcast, l’ultimo episodio ha totalizzato 9,3 milioni di spettatori, in crescita dell’81% rispetto al finale della stagione precedente, che aveva attirato oltre 5 milioni di persone. Si tratta di un riscontro incredibile sancito anche dai social, con interazioni stimate al 115% in più rispetto al finale della terza stagione e la stima di un potenziale primato di titolo più commentato in assoluto sui social tra le serie tv. Chiaramente ViacomCBS sta puntando molto sul talento di Sheridan come scrittore e produttore esecutivo, come testimoniato dai recenti debutti di altre due serie firmate dal creatore di Yellowstone, il prequel 1883 e la serie Mayor of Kingstown.

Il finale di Yellowstone 4, oltre ad aprire la strada ad una quinta stagione attesa per il prossimo autunno, ha anche posto le basi per la trama del nuovo spin-off della serie, 6666, attualmente ancora in fase di sviluppo.

Continua a leggere su optimagazine.com