Paramount+ ha svelato la trama della première di 1883, l’attesissimo evento previsto negli Stati Uniti per domenica 19 dicembre: si tratta dell’annunciato spin-off di Yellowstone, serie record d’ascolti di Paramount creata da Taylor Sheridan, che firma anche questo nuovo format ambientato alla fine dell’Ottocento.

La trama della première di 1883, diffusa a pochi giorni dal debutto della serie, anticipa l’ambientazione e le vicende raccontate dal prequel di Yellowstne: gli antenati di John Dutton si mettono in viaggio verso il Montana, dove nascerà l’enorme e ambitissimo ranch che di fatto è uno dei protagonisti della serie originale. Il nuovo format è stato annunciato come una “cruda rivisitazione dell’espansione occidentale e un intenso studio di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa d’America: il Montana“. Il cast d’eccezione di 1883 vede la partecipazione di Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill nei ruoli principali, ai quali si aggiungono Billy Bob Thornton, Isabel May, LaMonica Garrett e moltissimi altri interpreti.

Ecco la trama della première di 1883, composta da due episodi: il primo è intitolato semplicemente 1883 come la serie, mentre il secondo si intitola Behind Us, A Cliff (Dietro di noi, una scogliera).

La famiglia Dutton intraprende un viaggio verso ovest attraverso l’ultimo baluardo dell’America selvaggia. James arriva in Texas, dove lui e la sua famiglia si preparano a farsi strada attraverso le Grandi Pianure in cerca di una nuova casa e la promessa di un’opportunità.

Thomas e Shea reclutano James e alcuni cowboy locali per radunare una mandria di bestiame. All’inizio del viaggio, la carovana deve affrontare alcuni dei tanti pericoli che dovrà affrontare lungo la strada.













1883 è prodotta dal creatore e sceneggiatore di Yellowstone Taylor Sheridan, insieme a John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle e Bob Yari. L’obiettivo di Paramount è quello di creare un franchise intorno all’universo narrativo neo-western ideato da Sheridan, tanto che è già stata confermata la produzione di un altro spin-off, dall’enigmatico titolo 6666, attualmente in fase di sviluppo. Intanto sia negli Stati Uniti che in Italia è in onda la quarta stagione di Yellowstone, disponibile con due nuovi episodi su Sky Atlantic e Now ogni martedì.

