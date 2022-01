Yellowstone 5 ci sarà senza ombra di dubbio, anche se non è ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Paramount Network. Mai come in questo caso la certezza sul ritorno della serie per almeno un’altra stagione è granitica. Innanzitutto per i numeri incredibili registrati dalla quarta e poi per il finale chiaramente aperto ad una prosecuzione.

Yellowstone 5 non solo sarà certamente prodotta e distribuita da ViacomCBS, ma sarà anche attesissima visti i dati clamorosi della stagione 4. La premiere della ha raggiunto quasi 15 milioni di spettatori, numeri che richiamano gli anni d’oro de Il Trono di Spade e The Walking Dead, mentre il finale ha superato i 9 milioni facendone la serie più vista del 2021 sia via cavo che sulle reti generaliste. Paramount ha appena lanciato, inoltre, il primo prequel della serie, lo spin-off 1883, e il creatore Taylor Sheridan è al lavoro su una seconda serie del franchise, 6666.

Un’effettiva conferma che Yellowstone 5 sia già nei piani dell’emittente e dello showrunner è arrivata poi dal cast. In un’intervista di qualche mese fa l’interprete di Rip, Cole Hauser, ha sostanzialmente confermato il progetto di una nuova stagione, sostenendo che “la quinta stagione sarà meravigliosa” e che il finale della stagione 4 avrebbe lasciato il pubblico “felicemente sorpreso“. Lo stesso attore ha aggiunto che tutto il cast principale sarebbe tornato sul set: “Penso di poter parlare per tutti… ci saremo. Stiamo per entrare nel nostro quinto anno“. Di sicuro questo non vale per due di loro, visto che il finale ha segnato la drammatica uscita di scena di un personaggio importante e una partenza dal ranch che potrebbe aprire la strada al nuovo spin-off 6666. Ma tutti gli altri ci saranno e avranno trame ancora una volta contrassegnate da sete di potere, ricatti e legami familiari disfunzionali, soprattutto ora che Jamie si è macchiato di un crimine terribile e Beth può ricattarlo con le prove in suo possesso.

Yellowstone 5 non ha ancora una data di debutto ma presumibilmente potrebbe entrare in produzione molto presto e debuttare entro l’anno su Paramount Network e successivamente in Italia su Sky Atlantic, che ha trasmesso in prima visione il finale della quarta stagione l’11 gennaio.

Continua a leggere su optimagazine.com