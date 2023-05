Il gran finale di Succession 4 arriva su Sky. Stasera, lunedì 29 maggio, andrà in onda l’episodio 4×09 (penultimo di stagione) doppiato in italiano, e a seguire l’episodio 4×10 (il conclusivo) in lingua originale con i sottotitoli, e quasi in contemporanea USA.

Il finale è stato infatti trasmesso su HBO nella notte tra il 28 e il 29 maggio. Per vederlo in lingua italiana su Sky bisognerà attendere lunedì prossimo, il 5 giugno. Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Dopo quattro stagioni si conclude la saga familiare della famiglia Roy, che comanda uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo. In questo ultimo capitolo, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Si parte con l’episodio 4×09 intitolato Chiesa e Stato, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre la famiglia si riunisce per il funerale, Kendall si ritrova in disaccordo con Rava, oltre a dover gestire notizie fastidiose ricevute da Jess. Shiv, intanto, cerca di ricollocarsi nel nuovo scenario politico, mentre Kendall raccoglie a sé i suoi fedelissimi sostenitori.

A seguire, l’episodio 4×10 in lingua originale dal titolo With Open Eyes, che conclude la serie:

Prima dell’ultima riunione del consiglio sull’affare Waystar-Gojo, Kendall e Shiv cercano di sostenere i rispettivi interessi e posizioni, che sono fondamentalmente opposto. I due devono anche trovare una soluzione per Roman, fisicamente ed emotivamente a pezzi.

Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (interpretato da Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Nel cast della quarta stagione anche: Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter Jones, Juliana Canfield e Jeannie Berlin. Si aggiungono al cast Alexander Skarsgård, che diventa regular dei nuovi episodi, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk, Stephen Root, Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Succession 4 su Sky Atlantic vi aspetta alle 21:15.

