Silvio Berlusconi morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, è stato uno dei protagonisti degli ultimi 40 anni della storia dell’Italia. Presidente del Consiglio, leader, Presidente del Milan, con cui ha vinto tutti i trofei calcistici possibili, e del Monza, re delle televisioni private, la sua figura è stata centrale in ambito politico, sportivo, imprenditoriale.

A lui sono ispirati film, documentari, serie TV, addirittura musical, che hanno raccontato, a volte in modo divulgativo, altre con vena satirica, momenti della sua vita.

In particolare la sua ascesa politica è narrata nella serie 1992, 1993 e 1994, ideata da Stefano Accorsi, di cui è anche interprete, e scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, andate in onda su Sky Atlantic.

La serie racconta uno dei periodi cruciali della storia italiana, con la discesa in campo del noto imprenditore Silvio Berlusconi, interpretato da Paolo Pierobon, e l’avvento di quella che è stata giornalisticamente ribattezzata Seconda Repubblica.

Il 1994 è infatti l’anno in cui Berlusconi vince le elezioni politiche del 27 e 28 marzo e forma il suo primo Governo. Un’esperienza non proprio semplice per il Cavaliere che doveva tenere testa alla Lega di Umberto Bossi e rispondere alle indagini per corruzione portate avanti da Antonio Di Pietro.

Oltre a Pierobon, nei panni del Cavaliere, il successo della serie è stato decretato anche da un cast coi fiocchi. Ecco gli interpreti dei personaggi principali.

Stefano Accorsi è Leonardo Notte

Romano Reggiani è Leonardo Notte da giovane.

Guido Caprino veste i panni di Pietro Bosco

Miriam Leone interpreta Veronica Castello

Giovanni Ludeno è Dario Scaglia

Antonio Gerardi interpreta Antonio Di Pietro.

