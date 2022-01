È dell’ultima ora l’annuncio di un nuovo singolo in cui Madame canta in francese. Il titolo è Tu M’As Compris, e ha tutta l’aria di essere una nuova versione del singolo Tu Mi Hai Capito pubblicato a settembre in duetto con Sfera Ebbasta. A questo giro la giovanissima artista vicentina duetta con Hatik, rapper francese reduce dal successo del singolo Y’A Rien (feat. Slimane) e della collaborazione con Wejdene nel brano In My Bubble.

In Tu M’As Compris Madame canta in francese con Hatik. Il singolo sarà fuori il 28 gennaio 2022. Non è noto come sia nata la collaborazione tra i due artisti, ma da tempo Francesca Calearo – questo il nome di battesimo della rapper – si circonda di nomi eccellenti. Tra le ultime collaborazioni ricordiamo Mi Fiderò, brano contenuto nel disco Materia (Terra) di Marco Mengoni, ma ci sono anche i duetti con Chiello ne La Strega Del Frutteto di Sick Luke, con Sangiovanni in Perso Nel Buio e con Rkomi in Partire Da Te.

Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce, Madame ha conquistato il pubblico e si è spalancata le porte del successo. Per il momento l’artista vicentina ha pubblicato soltanto un album, Madame (2021), nel quale compaiono altrettanti ospiti eccellenti: ci sono i Pinguini Tattici Nucleari in Babaganoush, c’è Fabri Fibra ne Il Mio Amico e troviamo anche Rkomi e Carl Brave in Bugie.

Con Tu M’As Compris Madame si spiana la strada verso la scena rap internazionale e si affianca a uno dei tanti numeri 1 degli ambienti urban francesi. Madame sarà in tour nel 2022 e i concerti partiranno dal 3 maggio all’Alcatraz di Milano per poi concludersi il 27 maggio all’Atlantico di Roma. Recentemente l’artista è stata al centro del gossip per una foto in cui baciava una ragazza, ma aveva risposto ai giornalisti spiegando che la sua dimensione privata non era competenza della stampa.