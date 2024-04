Il nuovo album di Piero Pelù è Deserti. Il rocker fiorentino nei giorni scorsi aveva annunciato grandi novità, ma probabilmente nessuno si aspettava che sarebbero arrivate tante notizie in una sola volta. Il primo proiettile è stato il singolo Novichok, un titolo che prende il nome dal “veleno subdolamente usato da Putin per uccidere i suoi oppositori” e che diventa la metafora di ciò che subiscono i cittadini “attraverso ambienti contaminati e propagande sempre più invasive e false”.

Il nuovo singolo è già disponibile in rete. Inoltre, l’ex frontman dei Litfiba ha annunciato il nuovo album: Deserti sarà fuori il 7 giugno 2024 e non si escludono nuove anticipazioni. Per il momento non è dato conoscere la tracklist. Infine, il cantautore ha annunciato il Deserti Tour 2024 per il quale non dovremo aspettare più di tanto. Ecco le date: