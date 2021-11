Madame contro i giornalisti dopo un giorno di rumor per una storia pubblicata su Instagram. Nella giornata di ieri, infatti, la cantante vicentina ha pubblicato una foto in cui bacia sulle labbra una ragazza scatenando la rincorsa dei quotidiani online allo scoop. Tanti sono stati i titoli in cui si è parlato di una presunta fidanzata di Madame.

Madame e la bisessualità

Nella foto “incriminata” l’artista abbraccia e bacia una ragazza, e indossa una maglietta con la scritta: “Se Dio esiste sono nella me**a”. Da quello scatto i quotidiani online hanno cercato collegamenti con la dichiarata bisessualità di Madame in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica. “Sono attratta sia da uomini che da donne”, aveva detto l’artista, “vivo con molta serenità questa cosa”. La foto pubblicata ieri ha scatenato le ipotesi. Si è parlato, addirittura, di un modo per “rendere ufficiale un fidanzamento”, come se la cantante volesse dichiarare pubblicamente di avere una relazione con una donna.

Gli articoli pubblicati ieri hanno provocato la reazione della cantante vicentina che nell’ultima ora ha comunicato la sua replica in una serie di video postati nelle storie di Instagram.

Madame contro i giornalisti

Nel discorso di Madame contro i giornalisti viene ribadita la riservatezza dell’artista, che non ha mai trovato utile né gradevole parlare della sua vita privata. Ecco cosa dice nelle ultime dichiarazioni:

“Secondo voi, cari giornalisti e opinionisti, io veramente vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento, o qualcosa di così intimo e privato? No, perché sono affari miei. Tutto quello che vedete sui social è materiale condivisibile: amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato. Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio. Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita lo farò. Lo farò spiegando i motivi della condivisione, e magari avrò i miei buoni motivi per farlo. Non mi piace quando si inizia a ricamare sulle bugie”.

Madame parla di “bugie”, quindi nega che la ragazza baciata nella foto sia la sua fidanzata. Il momento di svelare chi sia la persona della sua vita non è dunque maturo, e su questo aspetto l’artista vicentina mantiene un rigoroso silenzio. Il video di Madame contro i giornalisti si chiude con un bacio ironico.

La foto ha fatto il giro delle testate, per questo la voce di Marea si è sentita in dovere di mettere a tacere tutti i rumor sulla sua vita privata.