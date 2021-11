Madame in tour nel 2022: le date inizialmente previste per quest’anno sono rimandate e al tour si aggiungono nuovi appuntamenti. Il Madame In Tour avrebbe dovuto tenersi a dicembre 2021 ed è stato rinviato al mese di maggio 2022.

Oltre alle date già previste, sono stati aggiunti nuovi concerti per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne, TicketMaster e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Dopo 5 Sold Out a Milano, Madame conferma due appuntamenti all’Alcatraz, dove si esibirà il 3 e il 4 maggio 2022. Sold out anche gli appuntamenti di Firenze, Torino e la prima delle due date previste all’Atlantico Live di Roma.

Due i nuovi appuntament aggiunti: quello del 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze e il 12 maggio all’Alcatraz di MILANO. I biglietti per le nuove date sono già disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster, e rispettivi punti vendita autorizzati.

Cambiano invece la venue e le date per il concerto di Napoli. I due concerti erano inizialmente previsti per il 9 e il 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica e sono state spostate ora nell’unica data del 14 maggio 2022 al Teatro Palapartenope di Napoli, alla quale potranno accedere tutti i fan in possesso dei biglietti per i precedenti appuntamenti.

I fan in possesso dei biglietti acquistati per i precedenti appuntamenti potranno accedere ai rispettivi recuperi con lo stesso biglietto.

Madame in tour nel 2022

3 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 19 dicembre 2021)

4 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 20 dicembre 2021)

9 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL , FIRENZE SOLD OUT

(recupero data del 6 dicembre 2021)

10 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL, FIRENZE NUOVA DATA

12 MAGGIO 2022 ALCATRAZ , MILANO NUOVA DATA

14 MAGGIO 2022 TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI NUOVA VENUE

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

17 MAGGIO 2022 TEATRO DELLA CONCORDIA , TORINO SOLD OUT

(recupero data del 16 dicembre 2021)

26 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 3 dicembre 2021)

27 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA

(recupero data del 4 dicembre 2021)