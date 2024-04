Il concerto di Emis Killa a Milano è già un successo. Con l’evento EM15 il rapper celebra i suoi primi 15 anni di carriera insieme a “12 king” di cui ancora non è stato comunicato il nome.

“Non sarà un semplice live, sarà una festa per celebrare con voi questi quindici anni di carriera, che partono dai mixtape online e arrivano agli album multiplatino. Dalle birrerie di paese al Forum. Dalle gare di freestyle a EM15. Molto più di un concerto, bensì una festa, qualcosa di inedito che non vedrete per un po’ di tempo, a Fiera Milano Live”.