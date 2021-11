Esce venerdì 12 novembre il loro nuovo singolo. Sangiovanni e Madame in Perso Nel Buio saranno in radio e in digitale da questo venerdì per regalare ai fan un brano inedito in duetto.

Un inedito incontro musicale che prende vita dalla stessa casa discografica. Sangiovanni e Madame sono stati ospiti della Festa del Cinema di Roma per accompagnare la loro discografica, Caterina Caselli, e per Sugar rilasceranno il nuovo singolo in collaborazione.

Un brano inedito che dà forma alla loro amicizia: due artisti multiplatino giovanissimi, emersi da contesti diversi una manciata di mesi fa. Abbiamo visto Madame al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni, e Sangiovanni ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato al secondo posto.

Sangiovanni e Madame adesso uniscono le forze in Perso Nel Buio. Lui rivela uno stato di fragilità emotiva dovuto alla velocità con cui la sua vita è cambiata e che lo hanno portato a sentirsi confuso e vulnerabile.

Ma in Perso Nel Buio c’è anche la luce in fondo al buio. La forza, la luce scioglie questa tensione ed illumina il cammino è la voce di Madame, una delle sue amiche più care.

La collaborazione con Madame è per Sangiovanni anche l’occasione di dimostrare una crescita artistica e personale. Il cantante è più maturo e questo cambiamento è rispecchiato dallo stesso brano, molto più profondo e riflessivo di ciò a cui siamo stati abituati.

L’incontro tra Madame e Sangiovanni

Madame e Sangiovanni si sono incontrati due anni fa per la prima volta. Si sono conosciuti nello studio di Bias, un terzo talento under 20 di Vicenza, un producer che ha avuto l’onore di presentarli. Da quell’incontro è nata una profonda amicizia e stima artistica che adesso sfocia in una canzone insieme.