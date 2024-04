Venerdì 12 aprile è uscito il video di Goodbye, il featuring dei La Sad con gli Articolo 31. Il pop punk ai tempi del rap, questo è ciò che trasmette il brano, che mette insieme il trio rivelazione di Sanremo con J-Ax e DJ-Jad che in questo contesto sembrano ritornare ai fasti di Domani Smetto e Italiano Medio. Nel testo i due gruppi raccontano la loro voglia di stare fuori dagli schemi, rivolgendosi ora a un partner che vorrebbe cambiarci e ora alla società, in generale, che troppo spesso impone modelli che non fanno parte della nostra personalità.

Da una parte i La Sad hanno voglia di crescere, dall’altra gli Articolo 31 dimostrano di essere rimasti ragazzi ribelli. Ricordiamo che il duo milanese ha recentemente annunciato il nuovo album Protomaranza che sarà fuori il 10 maggio 2024, oltre al concerto evento al Forum del 9 ottobre. Di seguito la tracklist del disco:

01 Intro (Spettivi) 02 Peyote 03 Come Godo 04 Scusi Maestra 05 Contrabbando 06 Non Finisce Mai (La Scuola) 07 Chi Se Ne Frega Di Noi 08 Non Ho Voglia (Disco Party) 09 Nel Drink 10 Libertario Surf 11 Elite 12 Vaffan***o Papà 13 La Fiera Del Cringe 14 Rarra 15 Io Mi Rompo 16 Contadino

Di seguito il testo di Goodbye dei La Sad con gli Articolo 31.

[Intro]

E sto nella Sad

[Strofa 1: Theø, Fiks & Plant]

Chi se ne frega se mi spacco anche stasera

Se affogo ogni problema dentro un altro rum e pera

Se da una vita intera rischio di andare in galera

Di chi diceva: “Fai pena”, chi se ne frega

Di quando ti baciavi un altro in discoteca

Di chi mi insulta ma da dietro una tastiera

Di ogni Stato e di ogni stupida bandiera

E del sistema, la chiesa, chi se ne frega

[Pre-Ritornello 1: Theø, Fiks & Plant]

Di socializzare

Di una vacanza al mare

Del pranzo di Natale

Di andare a ballare

Delle vostre collane

Dеl cuore che fa male

Baby, don’t cry

La Sad è for lifе

[Ritornello: Theø, Fiks & Plant]

Non cambierò mai e poi mai e poi mai

E se mi vuoi diverso, fanc**o, goodbye

Non smetterò mai e poi mai e poi mai

Di vivere all’eccesso in un mare di guai

E chiamo il plug per scappare dalle bad vibes

E fumo gas contro i miei pensieri suicide

Non crescerò mai e poi mai e poi mai

Sarò sempre me stesso, fan**lo, goodbye

[Strofa 2: J-Ax]

Chi se ne frega che vesti Maison Margiela

E io ho una maglia nera di qualche band heavy metal

Ho un tattoo sulla schiena, vecchio ormai, si vede appena

Di fare scena o la dieta, chi se ne frega

E brucio da tutti e due i lati la candela

Mi gioco tutto ciò che ho come a Las Vegas

Col business e lo sport io resterò una sega

Un maschio omega, un’ameba, chi se ne frega

[Pre-Ritornello 2: J-Ax]

Di farsi rispettare

Di soldi da ostentare

Muscolo addominale

Da photoshoppare

Col tempo che rimane

Non smetto di giocare

Resto un Goonie for life

We never say “Die”

[Ritornello: Theø, Fiks & Plant]

Non cambierò mai e poi mai e poi mai

E se mi vuoi diverso, fanculo, goodbye

Non smetterò mai e poi mai e poi mai

Di vivere all’eccesso in un mare di guai

E chiamo il plug per scappare dalle bad vibes

E fumo gas contro i miei pensieri suicide

Non crescerò mai e poi mai e poi mai

Sarò sempre me stesso, fan**lo, goodbye



[Bridge: Theø, Fiks, Plant, J-ax]

Faccio un altro tiro

Che il mondo fa schifo

Resterò bambino

Finché sarò vivo

Tutti nel mio camerino

Vanno fuori solo col passivo

Non piangete le mie ceneri

Ma mettetele nel cilum

Poi ridete e passatelo in giro

So che alla fine io sarò sfinito

Ma felice come dopo un live

Fanculo, goodbye

[Ritornello: Theø, Fiks & Plant]

Non cambierò mai e poi mai e poi mai

E se mi vuoi diverso, fanc**o, goodbye

Non smetterò mai e poi mai e poi mai

Di vivere all’eccesso in un mare di guai

E chiamo il plug per scappare dalle bad vibes

E fumo gas contro i miei pensieri suicide

Non crescerò mai e poi mai e poi mai

Sarò sempre me stesso, fanc**o, goodbye