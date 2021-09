Tu Mi Hai Capito di Madame e Sfera Ebbasta è il primo incontro tra il trapper di Cinisella Balsamo e la urban-girl vicentina. I due artisti hanno unito le loro forze per celebrare la musica e ringraziarla.

Tu Mi Hai Capito di Madame e Sfera Ebbasta è una ballad firmata da Bias e prodotta da Charlie Charles. Le voci dei due artisti si muovono in un arrangiamento urban, lubrificato da un pianoforte che sfodera arpeggi malinconici e fa da cuscino all’autotune di cui Madame e Sfera Ebbasta sono utenti incalliti.

In 3 minuti i due artisti dedicano alla musica le loro parole, e l’arte diventa la musa ispiratrice a cui rendere grazie e alla quale riconoscere un sentimento unico e tanta devozione. “Prendere il mondo e smezzarlo con te”, canta Gionata Boschetti per raccontare il suo successo, e non mancano i riferimenti ad un passato in cui con fatica si tentava di sfondare le barriere dell’anonimato per arrivare al grande pubblico.

Tu Mi Hai Capito di Madame e Sfera Ebbasta potrebbe far parte di un repack di Madame (2021), album d’esordio della giovane promessa vicentina che quest’anno ha conquistato tutti con Voce, il brano presentato al Festival di Sanremo. Madame ha anche raccontato la sua estate con il tormentone Marea. Anche Sfera Ebbasta, con Mi Fai Impazzire in featuring con Blanco, si è ritagliato una sua fetta della scena italiana estiva.

Recentemente Gionata Boschetti ha dovuto annunciare il rinvio del Famoso Tour al 2022 per via del persistere dell’emergenza pandemica. Le nuove date sono già disponibili. Tu Mi Hai Capito di Madame e Sfera Ebbasta è la prima collaborazione tra i due artisti, che in un solo brano hanno trovato una dimensione comune e che piace – e non poco – ai loro fan.

Di seguito il testo del singolo.

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Al semaforo verde non ho mai accelerato

La paura di schiantarmi contro un no detto male

Sarà che nel più bello mi fo**e l’idea

Di non vedere luce mentre sono in apnea

Baby, so che mi vedi

Riconosciuta tra tanti volti

Ridimensiono il mio passato per te

Ne vali la pena, forse

Mi aspetto nulla, però dammi tutto

C’è quell’intesa dagli occhi

Potrei pure farti felice

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te (Money Gang)

Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me

In giro pure se piove, di notte e di giorno

Per prendere il mondo e smezzarlo con te

La mia vita è crazy

La tua vita, baby

Non voglio mischiarla con tutti sti guai

Quindi ti dico che è meglio che vai

Cancelli il numero e non mi richiami, no

No, no, sai che tutto dura poco

E che non si spegne il mio fuoco

Quando ripenso a quegli anni senza soldi in tasca

Con il frigo vuoto

No che non so comportarmi

Vengo dai palazzi, ma è pieno il mio conto

E mi ricordo come ridevano di me per le scarpe che avevo addosso

Pure se mi vedi poco, tu hai capito

Chissà se davvero non mi hai mai tradito

O se lo dici per farmi stare tranquillo

In questi anni ho perso ben più di un amico

Ho perso me stesso più qualche accendino

La vita ti dà e poi ti toglie

Per questo ho paura di starti vicino

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te