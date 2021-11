Ci sono anche molti cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday su Amazon, tra le offerte pensate per la grande vendita a prezzi speciali che storicamente fa seguito al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti e che è diventato un fenomeno dilagante in tutto il mondo, esteso all’intera settimana e al lunedì successivo alla festività.

Tra i cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday su Amazon ci sono diversi classici da collezione, perfetti anche per un regalo di Natale per gli appassionati della serialità. Si va da cult della commedia come Friends e The Big Bang Theory a classici contemporanei come Il Trono di Spade, passando per una serie storica come I Soprano, tornata alla ribalta col film prequel appena uscito nelle sale, I Molti Santi del New Jersey.

Ecco una carrellata di cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday su Amazon e in molti casi disponibili per la spedizione veloce per gli abbonati al servizio Prime.

Friends

Quello di Friends è uno dei cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday. La serie completa è in vendita a circa 40,00 €: si tratta del box da 49 DVD che racchiude tutte le 10 stagioni dell’iconica serie con Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc che ha debuttato nel 1994 e dopo oltre 25 anni ha ritrovato grande slancio grazie alle piattaforme streaming, con tanto di reunion del cast per celebrarne l’eredità indiscussa.

The Big Bang Theory

Anche la sit-com considerata una delle eredi di Friends è disponibile tra i cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday su Amazon, allo stesso prezzo. Il box da 37 DVD racchiude tutte le 12 stagioni trasmesse da CBS dal 2007 al 2019. La sitcom che ha consacrato a Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco ha generato anche uno spin-off, Young Sheldon, anch’esso in offerta ma con i DVD delle singole stagioni dalla prima alla terza.

Offerta The Big Bang Theory, La Serie Completa (Stagione 1 - 12) Una delle serie comedy più longeve ed amate della storia della TV...

Tutte le 12 stagioni: 279 episodi originali andati in onda

Downton Abbey

Per restare in tema di serie che hanno fatto la storia, c’è anche il cofanetto di Downton Abbey tra i cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday: si tratta del pluripremiato period drama inglese di Julian Fellowes che dopo 6 stagioni continua ad attirare il pubblico sul grande schermo, con due film realizzati finora (il secondo in uscita a marzo). Il box da 24 dischi con tutti i capitoli della serie è disponibile a soli 29,99€: questa Gold Edition include anche tutti gli episodi natalizi e una ricca sezione di contenuti speciali.

I Soprano

Sempre a meno di 30,00 € tra i cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday su Amazon è possibile accaparrarsi l’intera saga dei mafiosi italo-americani del New Jersey. Stiamo parlando de I Soprano, gangster drama che il New York Times ha definito “la più grande opera della cultura pop americana dell’ultimo quarto di secolo” e che la critica in generale ha unanimemente indicato tra le più grandi serie televisive di tutti i tempi. La saga di Tony Soprano rivive in questo box da 28 DVD per le sue 6 stagioni, che HBO ha trasmesso dal 1999 al 2007 e ha rilanciato ora tra i contenuti del suo servizio streaming HBO Max.

Il Trono di Spade

Sempre tra i cofanetti di serie tv scontati per il Black Friday su Amazon e restando in casa HBO, non poteva mancare la serie record di ascolti che ha dominato ogni stagione dei premi nel decennio scorso, con 59 Emmy vinti in totale: l’avventura epica de Il Trono di Spade, adattamento del ciclo di romanzi Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin, è disponibile con la Serie Completa, dalla prima all’ottava stagione, in un box da 38 DVD. Con oltre 10 ore di contenuti speciali, il cofanetto contiene tra le altre cose anche il documentario Game of Thrones: The Last Watch, lo speciale Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni, il commento audio del cast, le scene tagliate e diversi speciali dal backstage.

Continua a leggere su optimagazine.com