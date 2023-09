Sophie Turner “è fenomenale”, così il capo dei prodotti d’intrattenimento della CW, Brad Schwartz, definisce la nuova serie tv dell’attrice. L’ex Sansa Stark de Il Trono di Spade prepara il ritorno sul piccolo schermo con Joan, un drama che promette di fare incetta di premi nella prossima award season.

Prodotto da The CW in associazione con All3Media International, Joan vede la star 27enne interpretare la famigerata ladra di gioielli Joan Hannington, in una “storia esilarante ma emozionante ambientata nel vibrante sfondo degli anni ’80”, così recita la sinossi ufficiale.

La Joan di Sophie Turner è descritta sia come una donna focosa e intransigente sui vent’anni, profondamente segnata e vulnerabile, sia come una madre devota alla figlia di sei anni, Kelly. Joan è intrappolata in un matrimonio disastroso con un criminale violento di nome Gary. “Quando Gary fugge, Joan coglie l’opportunità di creare una nuova vita per sé e per sua figlia, adottando nuove identità e facendo nuove conoscenze lungo la strada… come un’abile ladra di gioielli”, prosegue la sinossi della serie tv.

Il cast comprende anche Frank Dillane (Fear the Walking Dead), Kirsty J. Curtis (la web comedy britannica Match Not Found), Gershwyn Eustache Jr. (Britannia) e Laura Aikman (The Rising). Joan è stata scritta da Anna Symon e diretta dal vincitore del premio BAFTA Richard Laxton.

Le riprese della serie tv si sono concluse nel Regno Unito la scorsa settimana, a cui è seguita una festa di chiusura a Birmingham.

Negli ultimi giorni, Sophie Turner è sotto i riflettori mediatici per via della fine del suo matrimonio con Joe Jonas. Celebrata come un’unione da favola, i due erano convolati a nozze nel 2019, tre anni dopo essersi conosciuti. La coppia ha due figlie, una nata nel luglio del 2020 e l’altra nel luglio 2022.

Terminato Il Trono di Spade nel 2019, l’attrice a fatica si è ritagliata ruoli sullo schermo. Nel 2020 è stata la protagonista della miniserie Survive per la defunta piattaforma Quibi. Lo scorso anno ha partecipato a un’altra miniserie, The Staircase – Una morte sospetta e al film Netflix Do Revenge.

