Mentre Young Sheldon si avvia verso la conclusione, con la settima e ultima stagione, un altro spin-off di The Big Bang Theory si appresta a prendere vita. Secondo quanto riporta il sito statunitense Deadline, la CBS è al lavoro per realizzare una serie incentrata su Georgie Cooper, fratello di Sheldon, e la sua fidanzata Mandy McAllister.

Nel ruolo dei protagonisti ritroveremo dunque Montana Jordan e Emily Osment, che hanno già interpretato i rispettivi ruoli nello show sul piccolo Sheldon Cooper.

A lavorare alla nuova serie del franchise di Big Bang Theory è lo studio Warner Bros Television, mentre Steve Holland, Steven Molaro e Chuck Lorre sono i produttori esecutivi. La serie, prevista in 13 episodi, dovrebbe approdare sul piccolo schermo nella stagione 2024-2025.

La storia tra George e Mandy è iniziata in Young Sheldon. Il ragazzo, dopo aver abbandonato la scuola a 17 anni ha iniziato a lavorare in una lavanderia a gettoni di Meemaw, dove ha incontrato la 29enne Mandy. Lei ha inizialmente mentito, dicendo di avere 21 anni. Quando George scoprì la verità, Mandy era già in dolce attesa. Dopo un imbarazzo iniziale, la donna è riuscita a riconquistare la fiducia del partner e della sua famiglia, anche se, come si scopre in The Big Bang Theory, la coppia divorzierà dopo alcuni anni.

