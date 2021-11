La cara vecchia Xiaomi Mi Band 5 ruggisce ancora e al prezzo del Black Friday Amazon risulta essere più che interessante un suo acquisto. Il fitness tracker di un paio di anni fa, pur avendo lasciato il posto al successore Band 6, risulta ancora una valida soluzione per il monitoraggio di salute, benessere e sport. Se poi per acquistarlo si devono spendere meno di 20 euro, il discorso si fa davvero serio.

Il vecchio prezzo di listino sopra i 40 euro della Xiaomi Mi Band 5 è di certo un lontano ricordo ma da mesi, nel corrente 2021, ci eravamo abituati anche su Amazon a vedere il prodotto ad un prezzo medio intorno ai 25 euro. Con l’avvio della settimana del Black Friday Amazon invece, possiamo approfittare di un forte ribasso del dispositivo per il quale la spesa è ora di soli 19.90 euro.

Stiamo parlando della versione globale della Xiaomi Mi Band 5 ma con la lingua italiana. Il braccialetto fitness risulta immediatamente disponibile alla consegna senza costi di spedizione, a partire già da lunedì 22 novembre. La promozione è inclusa nelle offerte della settimana Black Friday Amazon e dunque continuerà per 10 giorni, come prestabilito dallo store, ossia fino al 29 novembre. Va pure detto che la domanda del dispositivo potrebbe pure essere importante e dunque le scorte del device diventare non più sufficienti. Sarebbe il caso dunque di non tergiversare ancora, almeno nel caso in cui si protenda nella direzione del fitness tracker di successo per non rischiare di restare a bocca asciutta,

Tra i punti di forza innegabili della Xiaomi Mi Band 5 c’è la possibilità di monitorare fino a 11 allenamenti di tipo diverso tra cui non solo la corsa e la bicicletta ma anche ellittica e lo yoga. Immancabile è il monitoraggio del battito cardiaco accompagnato anche all’analisi dell’indice PAI.

