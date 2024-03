Dolcemente complicate: oggi, nella Festa della donna, ricordiamo cinque personaggi femminili più di forti e iconici delle serie tv. Che siano cacciatrici di vampiri, principesse guerriere o medium maledette, tutte queste donne hanno lasciato il segno sul piccolo schermo.

Ecco la nostra top 5 dei migliori personaggi femminili di serie tv per celebrare la Festa della donna.

Xena, principessa guerriera

In principio c’era lei, Xena. “Forgiata dal fuoco di mille battaglie”, la principessa guerriera interpretata per sei stagioni (dal 1995 al 2001) interpretata da Lucy Lawless è entrata prepotentemente nella cultura popolare, fino a diventare più famosa di Hercules (di cui nasce come spin-off). Protagonista di un fantasy storico, Xena è l’emblema del girl power, una donna che non ha bisogno di un uomo al proprio fianco per potersi difendere. Personaggio forte, dinamico, belligerante, dotato anche di grande umorismo, Xena è diventata fin da subito un’icona, che ha ispirato molti altri personaggi della serialità.

Buffy Summers (Buffy, l’ammazzavampiri)

Per essere la Prescelta, la Cacciatrice di vampiri, Buffy impara a condurre una vita da sola. O meglio: gli amici sono la sua più grande forza, ma l’amore non è proprio contemplato. A meno che non si tratti di due non-morti, Angel e Spike. L’ammazzavampiri più famosa della tv ha il volto di Sarah Michelle Gellar, che l’ha interpretata per sette stagioni (dal 1997 al 2003). Buffy The Vampire Slayer è un vero e proprio cult, che ha rivoluzionato il modo di fare televisione. Per la prima volta c’è una donna protagonista, una giovane bionda e forte, che va a ribaltare lo stereotipo concepito finora sulle “final girl” dell’horror moderno. Col passar degli anni, Buffy affina le sue qualità, i suoi poteri, e impara anche ad accettare il suo destino, diventando ispirazione per le giovani cacciatrici che, come lei, sono chiamate a salvare il mondo dalle forze del male.

Vanessa Ives (Penny Dreadful)

Bella e tormentata: Vanessa Ives è la protagonista assoluta di Penny Dreadful, serie horror di ormai un decennio fa (2013-2015). In sole tre stagioni, lo show della Showtime ha saputo conquistarci con le sue storie sui personaggi della letteratura gotica più famosa di sempre (Dracula, Dorian Gray, Frankenstein), i quali girano in una Londra vittoriana cupa e misteriosa. Eva Green è conturbante nel ruolo di una medium con delle capacità spirituali particolari, che la portano ad avere visioni e, talvolta, essere posseduta da entità di varia natura. Il destino di Vanessa è destinato alla solitudine; non c’è spazio per una vita felice con Ethan Chandler, affascinante pistolero, che combatte contro le creature della notte insieme a lei e Sir Malcolm Murray. Nonostante tutto, Vanessa accetta la sua natura e porta a compimento il suo destino.

Olivia Pope (Scandal)

“Se mi vuoi davvero, guadagnatelo!” Non c’è niente di più bello di una donna che conosce il rispetto per se stessa. Shonda Rhimes è l’artefice di figure femminili d’eccellenza sul piccolo schermo, e tra loro abbiamo scelto Olivia Pope (interpretata da Kerry Washington). La protagonista di Scandal (2012-2018) ha la fama a Washington di risolvere ogni problema di genere politico. In passato ha curato le comunicazioni alla Casa Bianca, e ha avuto una storia con il Presidente degli USA. Un fantapolitica per eccellenza, che comunque ha tenuto incollati gli spettatori allo schermo fino all’ultimo frame. Olivia non è una donna comune, ma una figura di spicco alla Casa Bianca. Forte, indipendente, determinata, sa cosa vuol dire mettere se stessa al primo posto. Ecco perché non scende a compromessi, neanche quando si tratta del Presidente Fitz Grant, suo ex amore mai dimenticato.

Daenerys Targaryen (Il Trono di Spade)

Un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Daenerys Targaryen è tra i più iconici de Il Trono di Spade. Khaleesi, Madre dei Draghi, chiamatela come volete, ma il personaggio interpretato da Emilia Clarke dal 2011 al 2019 è uno tra i più amati della serie tv. Inizialmente, Daenerys ha un carattere timido e remissivo, colpa anche delle continue vessazioni del fratello maggiore. Gradualmente, la giovane donna acquista una personalità forte, grazie anche all’amore e alla forza per i suoi draghi che considera come dei figli. Risoluta e spietata a seconda delle necessità, Daenerys è senza dubbio un personaggio che ha segnato la storia delle serie tv. Non a caso, la HBO ha dedicata alla sua casata una serie tv, House of the Dragon.

