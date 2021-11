Sono partite le offerte Amazon Black Friday Amazon 2021 oggi 25 novembre, con 24 ore di anticipo rispetto al canonico venerdì nero dello shopping in partenza domani. Protagoniste assolute delle promozioni per la categoria elettronica sono senz’altro le Xiaomi Mi Band 6, sia nella versione standard del braccialetto per il tracciamento della salute e degli allenamenti, sia in quella con NFC. Anche solo rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, il prezzo dei due modelli è stato ulteriormente ritoccato verso il basso, raggiungendo un nuovo minimo storico.

Si parte dal modello Xiaomi Mi Band 6 “classico”, il primo arrivato in Italia la scorsa primavera e vero campione di vendite oer la categoria. Il prezzo del dispositivo scende ancora per le offerte Amazon Black Friday 2021 partite dalla mezzanotte di oggi 25 novembre. L’acquisto potrà essere effettuato ora a soli 32,99 euro. La versione è quella italiana, subito disponibile alla consegna e dunque in arrivo giù domani.

Non si esime dalla carrellata di sconti Black Friday Amazon 2021 neppure il modello di Xiaomi Mi Band 6 con modulo NFC. Quest’ultima versione del fitness tracker (arrivata recentemente nel nostro paese) consente di effettuare pagamenti contactless a chi ha una carta del circuito Mastercard emessa da Nexi. Ebbene, il dispositivo arriva a costare in queste ore solo 40,84 euro. Siamo decisamente ben lontani dal costo di listino di 54,90 euro e anche in questo caso la disponibilità alla consegna è immediata, già a partire da domani.

Difficile è credere che le due Xiaomi Mi Band 6 non vadano letteralmente a ruba a queste condizioni economiche nelle prossime ore. Sarebbe dunque il caso di non attendere molto per l’acquisto, naturalmente se interessati. Questo anche perché le promozioni in corso dovrebbero essere quelle definitive per il Black Friday Amazon 2021 senza ulteriori ribassi di qui a domani 26 novembre, salvo qualche inattesa sorpresa dell’e-commerce.

