Il trailer di Downton Abbey: A New Era ha fatto il suo debutto nei cinema inglesi lo scorso weekend, prima della proiezione di Belfast nelle principali sale del Paese. E ora è disponibile online per tutti, col cordiale invito dei produttori di Focus Features ad unirsi alla “più grande fuga di sempre“. Il riferimento, apparentemente, è a Lady Violet, in fuga da Downton per trascorrere la fine dei suoi giorni in Francia.

Il trailer di Downton Abbey: A New Era vede infatti il personaggio di Maggie Smith al centro dei frame principali: sebbene la trama del nuovo film tratto dalla pluripremiata serie rimanga per ora segreta, Lady Violet comunica in questi pochi secondi d’anteprima una decisione drastica. Dopo aver saputo di essere l’erede di una villa nel sud della Francia, rivela alla famiglia la sua intenzione di andarsene: a scioccare tutti, però, è la scoperta che l’eredità arriva da un vecchio amore di gioventù. Dopo aver annunciato la grande novità che la riguarda, Lady Violet lascia tutti col fiato sospeso a chiedersi di chi si tratti e lo fa col solito sarcasmo che è il tratto principale del suo carattere.

Il trailer di Downton Abbey: A New Era ruota perlopiù intorno al premio Oscar Maggie Smith, il cui personaggio si era rivelato malato terminale al termine del primo film. Ma appaiono anche gli altri protagonisti della serie, visto che questo secondo capitolo, sequel del precedente, riporta in scena quasi tutti i personaggi regolari di Downton Abbey. Le nuove vicende della famiglia aristocratica dei Crawley e dei loro servitori sono ambientate ora negli anni ’20, segnati da enormi cambiamenti sociali ed economici, un progresso inarrestabile che Julian Fellowes racconterà come sempre intrecciando la Storia sullo sfondo alle vicissitudini delle sue creature sullo schermo.

Il trailer di Downton Abbey: A New Era mostra Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael e Jim Carter, ma anche i nuovi ingressi del cast Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West nei panni dei loro personaggi. Il film, inizialmente atteso entro la fine dell’anno, uscirà il 18 marzo 2022 negli Stati Uniti (e successivamente in Italia).