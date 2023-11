C’è un nuovo spin-off di The Big Bang Theory all’orizzonte. Dopo Young Sheldon, che sta arrivando al termine, Chuck Lorre pensa a un altro progetto per espandere il suo universo seriale.

La notizia era stata diffusa già lo scorso aprile dalla Warner Bros. Discovery. Tuttavia i piani di sviluppo della potenziale serie tv sono stati interrotti a causa dello sciopero degli sceneggiatori, che si è concluso ufficialmente il 27 settembre. Ritornare al lavoro, però, risulta tutt’ora ancora difficile.

Parlando del suo prossimo spin-off di The Big Bang Theory, Lorre ha fatto sapere che è nelle “fasi iniziali”, il che vuol dire che finora se ne sta solo discutendo, e non c’è nulla di concreto.

Al termine della longeva sit-com, che si è conclusa nel maggio 2019 dopo dodici stagioni, Chuck Lorre aveva smentito l’idea di realizzare un secondo spin-off, dopo quello di Young Sheldon. A meno che non ci fosse una ragione più che meritevole per continuare ad esplorare quell’universo. A quanto pare, a distanza di quattro anni, il creatore di The Big Bang Theory deve averla trovata.

“A meno che non ci sia stata una ragione creativa per farlo – una di quelle meravigliose – allora sarebbe subentrato il motivo economico, e non è sufficiente. Qui si parla di duro lavoro. E se vai fino in fondo, devi amare quello che fai: devi esserne appassionato. E se rincorri solo dei guadagni, allora non basta.”

Ma su chi potrebbe incentrarsi stavolta lo spin-off? Dopo aver raccontato l’infanzia in Texas di Sheldon Cooper, l’iconico personaggio interpretato da Jim Parsons, chi sarà il prossimo protagonista?

The Big Bang Theory è andato in onda su CBS dal 2007 al 2019, per un totale di 279 episodi. Nel cast principale della serie tv c’erano: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter); Jim Parsons (Sheldon Cooper); Kaley Cuoco (Penny); Simon Helberg (Howard Wolowitz); e Kunal Nayyar (Raj Koothrappali).

