In Grey’s Anatomy 18×06, in onda su ABC il prossimo 11 novembre dopo una pausa nella programmazione di due settimane, ci sarà l’ennesimo gradito ritorno di questa stagione.

Attenzione Spoiler!

Grey’s Anatomy 18×06 vedrà la partecipazione di una guest star di ritorno dopo l’addio nella scorsa stagione. Dopo quelli di Kate Walsh, Abigail Spencer e Kate Burton, ecco apparire nuovamente anche Greg Germann, che rivestirà nuovamente i panni del talentuoso ed egocentrico neurochirurgo Tom Koracick. A giudicare dalla breve clip diffusa in anteprima da ABC, il geniale dottore che ha curato il tumore di Amelia ed è stato capo del Grey Sloan Memorial Hospital non tornerà tra le corsie del suo ex ospedale, ma raggiungerà Grey e Shepherd in Minnesota, dove stanno lavorando con i dottori Alan Hamilton e Kai Bartley (il primo personaggio non binario della serie) ad un pionieristico progetto di ricerca sul Parkinson.

Quella in Grey’s Anatomy 18×06 sarà la prima apparizione di Koracick dopo che ha deciso di lasciare Seattle: il personaggio si è trasferito a Boston per unirsi a Jackson Avery (Jesse Williams, altro grande addio della stagione scorsa) per lavorare ai progetti umanitari e di inclusione sociale della Fondazione Catherine Fox. Entrambi sono usciti di scena nel penultimo episodio della stagione 17.

Nell’anteprima di Grey’s Anatomy 18×06 diffusa da ABC, Meredith (Ellen Pompeo) e Amelia (Caterina Scorsone) sono raggiunte da Koracik in Minnesota, in un momento di apparente difficoltà del loro studio sul Parkinson: il suo arrivo, apparentemente non gradito dal dottor Hamilton, potrebbe rivelarsi un grosso aiuto per le due ex colleghe.

Grey’s Anatomy 18×06, ennesimo crossover con Station 19, sarà l’unico episodio in cui Germann tornerà a recitare come Koracik. L’attore, infatti, ha già un nuovo progetto televisivo dopo l’addio al medical drama la scorsa primavera. Sarà nel cast della seconda stagione del life drama di Netflix L’Estate in cui Imparammo a Volare, nel ruolo di Benedict Binswanger: si tratta della serie che ha per protagonista un’altra ex star di Grey’s Anatomy, Katherine Heigl, affiancata da Sarah Chalke e Ben Lawson.