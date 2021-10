Grey’s Anatomy 18 va in pausa per nella programmazione americana, nella settimana in cui debutta in Italia con l’arrivo dei nuovi episodi su Disney+. Dopo il quarto episodio, ci saranno 15 giorni di pausa in attesa del quinto nella programmazione di ABC, come annunciato dal promo del prossimo evento crossover.

Il quinto episodio di Grey’s Anatomy 18 sarà decisamente carico di eventi: un’esplosione a Seattle, la cui natura è da stabilire, metterà a dura prova sia i pompieri della Stazione 19 che i medici e gli infermieri del Grey Sloan Memorial Hospital. Come in molti altri crossover, la trama inizierà nell’episodio di Station 19 5×05 e continuerà in Grey’s Anatomy 18×05. Il promo dell’evento annuncia anche che “non tutti sopravvivranno“, preannunciando una potenziale morte tra i personaggi di una delle due serie. Considerando che la scorsa stagione di Grey’s Anatomy ha visto morire il dottor DeLuca e uscire di scena altri due medici, la perdita in questo caso potrebbe riguardare il cast di Station 19.

Dalle immagini promozionali di Grey’s Anatomy 18×05 diffuse da ABC si evince come Meredith sia a lavoro in Minnesota per la sua ricerca sul Parkinson insieme ad Amelia e al dottor Alan Hamilton (la new entry Peter Gallagher), ma sarà affiancata anche dal suo nuovo interesse amoroso Nick Marsh (Scott Speedman). Nell’episodio apparirà anche la dottoressa Kai Bartley (E. R. Fightmaster), che a giudicare da quanto visto nei primi quattro episodi potrebbe presto avere un flirt con Shepherd: l’idea di un rapporto omosessuale per Amelia era già prevista dagli sceneggiatori in passato, all’epoca con Carina DeLuca, ma la gravidanza dell’attrice Caterina Scorsone aveva costretto a cambiare la trama rendendola incinta di Link. La crisi con quest’ultimo potrebbe aprire la strada a nuove esperienze per il complesso personaggio di Private Practice.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 18 in onda l’11 novembre negli Stati Uniti, col quinto episodio dal titolo Bottle Up and Explode!

I medici del Grey Sloan entrano in azione dopo che un’esplosione ha scosso Seattle, con il trauma in arrivo che li colpisce da vicino. Owen soffre di sindrome da stress post traumatico dopo aver sentito l’esplosione, mentre sua sorella Megan chiede aiuto in confidenza a Winston e Hayes. In Minnesota, Meredith e Amelia si incontrano con un volto familiare che le assiste nella loro ricerca.