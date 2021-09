Le riprese de L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 sono appena iniziate a Vancouver, in Canada, e il cast della serie Netflix tratta dal romanzo Firefly Lane si amplia con nuovi arrivi.

Dei quattro innesti de L’Estate in cui Imparammo a Volare 2, alcuni sono davvero molto noti. Al fianco di Katherine Heigl e Sarah Chalke, protagoniste nei panni delle migliori amiche (e talvolta nemiche) Tully e Kate, arriva ad esempio Greg Germann, già volto di Ally McBeal e recentemente visto in Grey’s Anatomy. L’attore ha lasciato il medical drama al termine di Grey’s Anatomy 17: il personaggio di Tom Koracick, entrato in scena nella stagione 14, ha lasciato Seattle insieme a Jackson Avery per lavorare nella Fondazione Fox a Boston.

Germann entra nel cast de L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 da volto ricorrente dopo quattro anni in Grey’s Anatomy, stessa serie in cui Katherine Heigl ha recitato per le prime 6 stagioni prima di andare via in modo burrascoso. Il suo personaggio è quello di Benedict Binswanger, discendente di un’influente famiglia di taglialegna diventato uomo d’affari di successo e candidato governatore dello stato di Washington negli anni ’80 (apparirà dunque nei flashback della trama). La sua sicurezza esteriore nasconde una profonda preoccupazione per la sua reputazione sua e della sua famiglia: determinato a preservare l’eredità dei Binswanger, si assicurerà che un vecchio segreto rimanga sepolto. Ma Germann non è il solo nuovo acquisto dell’adattamento di Firefly Lane.

L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 accoglie anche l’attore argentino Ignacio Serricchio (Lost In Space), come volto regolare. Sarà Danny Diaz, un giornalista sportivo arrogante che ha una chimica scoppiettante con Tully, tanto da scambiarsi con lei continue frecciatine: sfacciato, ambizioso e sexy, sotto la sua facciata compiaciuta si cela una certa vulnerabilità.

Arriva invece da ricorrente ne L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 India de Beaufort (Lo Straordinario Mondo di Zoey), nei panni di Charlotte: nel 1985 è un’aspirante giornalista di Seattle tranquilla e riservata, con una cotta non corrisposta per Johnny Ryan (Ben Lawson). Quando diventa una reporter di fama mondiale, sicura di sé e sofisticata, si trasforma in una donna che sa quello che vuole e non ha paura di inseguirlo.

Altro volto femminile de L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 sarà l’attrice di The White Lotus Jolene Purdy, nei panni di Justine Jordan: agente di talento, solare e ottimista dall’atteggiamento positivo anche quando fornisce notizie devastanti, ha sempre un piano ed è pronta a eseguirlo. Al suo esordio nel mondo dello spettacolo, riesce sempre ad affascinare tutti, inclusa Tully.

L’Estate in cui Imparammo a Volare 2, che ripartirà dal finale aperto e misterioso della prima stagione, non arriverà su Netflix prima del 2022 inoltrato.