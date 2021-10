Grey’s Anatomy 18 accoglie come nuovo volto regolare il personaggio di Kai Bartley, primo medico non binario della serie: per la prima volta nella storia del medical drama, si userà il pronome “loro” per rivolgersi ad una persona che non si identifica completamente nei due generi maschile o femminile, rifiutando quindi il cosiddetto binarismo di genere.

L’annuncio con cui Grey’s Anatomy 18 dà ufficialmente il benvenuto a Bartley usa appunto il pronome “loro” per riferirsi al personaggio interpretato da E. R. Fightmaster, in scena già dal terzo episodio della stagione. Questa la descrizione del personaggio che diventerà una presenza regolare della stagione 18 e che evidentemente avrà un legame con Amelia Shepherd, probabilmente anche di tipo sentimentale: “Sono dediti al loro mestiere ed estremamente talentuosi in quello che fanno. Enormemente fiduciosi e capaci di far sembrare eccitante e cool anche la scienza più dettagliata e banale, Kai e Amelia si legano al loro comune amore per la medicina e il cervello“.

In Grey’s Anatomy 18 il volto di Kai Bartley, tra i membri del gruppo di ricerca sul Parkinson a cui Meredith e Amelia si sono aggiunte in Minnesota, è quello di E. R. Fightmaster, già nel cast della serie Hulu Shrill, al fianco di Aidy Bryant e Lolly Adefope, nonché in Work In Progress di Abby McEnany e Tim Mason su Showtime e membro del duo musicale di Los Angeles Twin.

Grey’s Anatomy 18 fa così un ulteriore passo avanti nella rappresentazione di genere dopo aver avuto numerosi personaggi e membri del cast appartenenti alla comunità LGTBQ+: in questa stagione, oltre a Fightmaster, l’attore Jake Borelli interpreta il Dr. Levi Schmitt e proprio grazie a questo ruolo ha fatto il suo coming out, come ha raccontato pubblicamente qualche tempo fa. In passato, un volto storico della serie è stato quello di Sara Ramirez, che ha interpretato la dottoressa bisessuale Callie Torres dalla seconda alla dodicesima stagione e che oggi si identifica come persona non binaria.