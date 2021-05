Dopo le dipartite di Andrew DeLuca e Jackson Avery, questa coda di stagione ha riservato un altro colpo di scena: lascia Grey’s Anatomy anche un altro volto regolare della serie, stavolta non per dire definitivamente addio al medical drama ma con la promessa di tornare solo come guest star.

Attenzione Spoiler!

L’ennesimo camice bianco lascia Grey’s Anatomy prima del finale della stagione 17, in onda il 3 giugno su ABC. Questa sarà l’ultima stagione da personaggio regolare per Greg Germann, interprete dell’arrogante ma tormentato e geniale dottor Koracick: dopo 3 stagioni nel cast fisso e una trama che l’ha visto al centro di un triangolo con Teddy e Owen, l’ex volto di Ally McBeal esce dalla serie prima dell’ultimo episodio della stagione.

Come confermato dalla showrunner Krista Vernoff, Germann lascia Grey’s Anatomy per apparire di nuovo come ospite di puntata nella prossima stagione, la diciottesima appena rinnovata da ABC. La sua uscita arriva dopo quelle di Jesse Williams, che da 12 anni interpretava Jackson Avery, e di Giacomo Gianniotti, lo specializzando di origini italiane Andrew DeLuca.

Proprio l’uscita di scena di Avery nell’episodio 15 si è rivelata propedeutica a quella di Koracick, che lascia Grey’s Anatomy chiedendo al collega di potersi unire a lui nel lavoro alla Fondazione Fox per una sanità più inclusiva. Dopo un caso molto intenso in ospedale, Koracick racconta a Jackson quanti pazienti di colore abbia perso nel reparto Covid e decide di dare il suo contributo per cambiare un mondo iniquo, che “è così solo perché le persone che mi somigliano lo hanno fatto (….) lascia che ti aiuti“. Oltre a partire per Boston con April e la loro bambina, dunque, Jackson potrà contare anche sul supporto di Koracick, che presumibilmente lascerà il suo ruolo di capo al Grey Sloan Memorial Hospital.

La Vernoff ha assicurato che Greg Germann lascia Grey’s Anatomy alla fine della stagione in corso ma tornerà in scena: “Greg è un genio e siamo così fortunati che abbia portato il suo talento nel nostro spettacolo in questi ultimi anni. Ci mancherà terribilmente averlo con noi, ma abbiamo in programma di rivedere Tom Koracick!“.