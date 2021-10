Il promo di Grey’s Anatomy 18×02 continua ad alimentare l’idea che Meredith possa lasciare Seattle per accettare l’offerta di lavoro del Dr. Hamilton (la new entry Peter Gallagher), collega della sua defunta madre, malato di Parkinson e impegnato in una ricerca rivoluzionaria sulla malattia. Nella première di stagione Meredith era in Minnesota per l’inaugurazione di una biblioteca alla memoria di Ellis Grey, ma l’occasione si è rivelata anche foriera di una proposta di lavoro estremamente allettante: un laboratorio tutto per lei, con fondi milionari per una sperimentazione pionieristica sul morbo di Parkinson, che potrebbe portare finalmente ad una cura.

Il promo di Grey’s Anatomy 18×02 vede ancora una volta Meredith separata dal resto del nucleo della serie: se da un lato Bailey e Webber sembrano inneggiare ad una nuova normalità al Grey Sloan Memorial Hospital, che ha superato la drammatica emergenza Covid raccontata nella scorsa stagione, la Grey sembra guardare con occhi illuminati al nuovo laboratorio che le è stato offerto da Hamilton. Al punto tale da far pensare che potrebbe non tornare a Seattle.

Nell’ultima scena del promo di Grey’s Anatomy 18×02, infatti, Amelia adombra esplicitamente questa ipotesi di fronte alle porte scorrevoli del “Grey Center”: “Chiaramente non tornerai più a Seattle!” esclama la Shepherd ascoltando i dettagli dell’offerta da “milioni di dollari per curare il Parkinson“. In realtà sappiamo già che Meredith lavorerà con Addison, di ritorno al Grey Sloan, nel terzo episodio: resta da capire se il rientro a Seattle della Grey sarà definitivo o meno.

Il promo di Grey’s Anatomy 18×02 mostra anche quello che sembra a tutti gli effetti un primo appuntamento tra Meredith e Nick Marsh, il chirurgo trapiantologo che la Grey aveva curato a Seattle anni prima e che ora ha ritrovato proprio in Minnesota. Dopo il primo incontro al bar del suo hotel, dove era stata raggiunta dal collega che l’aveva notata al ristorante, stavolta i due sembrano impegnati in un appuntamento romantico vero e proprio. Scott Speedman, che aveva partecipato solo ad un episodio come guest star nella stagione 14 (qui la nostra recensione), è tornato a sorpresa nella première e sarà un volto regolare di quest’edizione, dunque si profila una potenziale storia d’amore col personaggio interpretato da Ellen Pompeo.

Ecco la trama e promo di Grey’s Anatomy 18×02.