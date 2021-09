C’era anche Ellen Pompeo agli Emmy Awards 2021, ma solo per presentare il premio alla regista e produttrice di Grey’s Anatomy Debbie Allen, onorata col Governors Award per la sua incredibile carriera. L’interprete di Meredith Grey, intercettata sul red carpet su cui ha sfilato in un abito in velluto nero di Elie Saab, non poteva sottrarsi alle domande sul futuro della serie, che sembra ormai essere agli sgoccioli.

Le dichiarazioni di Ellen Pompeo agli Emmy Awards 2021 hanno proprio il sapore di un addio prossimo, se non addirittura imminente. Dopo un’ultima stagione incentrata sul Covid e altamente nostalgica – coi ritorni in scena di Patrick Dempsey, TR Knight, Chyler Leigh, Eric Dane e Sarah Drew – la fine della serie sembra essere vicina e Pompeo non smentisce le teorie del pubblico a riguardo, definendole “non lontane” dalla realtà ai microfoni di Entertainment Tonight. Alla gaffe della giornalista che ha parlato di stagione 19 in arrivo per Grey’s Anatomy, Pompeo ha ironizzato: “Oh no è la 18, per favore! Oh mio Dio, possiamo pregare insieme?“.

Ellen Pompeo agli Emmy Awards 2021 ha confermato così la sua volontà di chiudere con la serie, come ha già detto in passato, ma ha aggiunto che il riscontro del pubblico e la gratitudine nei confronti di ABC e ShondaLand l’hanno spinta a continuare fino ad ora: “Voglio dire, ho cercato di scappare per anni. Ci ho provato. Non è che non ci abbia provato. Ho forti relazioni con la rete e sono stati molto, molto buoni con me, e hanno mi ha incentivato a restare“. L’attrice 51enne ha confermato che resterà nel medical drama finché “dal punto di vista creativo c’è qualcosa da fare“, come accaduto in questi 16 anni: “Miracolosamente, continuiamo a trovare modi che ci permettono di avere un motivo per restare e se c’è un motivo, questo lo giustifica“. Anche la trovata del coma e della spiaggia in cui rivedere i cari defunti, per esempio, è stato un modo per raccontare il Covid e contemporaneamente rispettare i protocolli di sicurezza sul set.

Dovevamo ovviamente aggirare il COVID e quindi dovevamo essere creativi e pensare a modi per far andare avanti lo spettacolo ed essere comunque al sicuro. Il coma era uno di questi e poi la spiaggia e le sequenze dei sogni ne erano un altro e, naturalmente, lo era anche riportare le persone defunte. Penso le persone si siano identificate tutte, giusto? Tutti vogliono avere un’ultima conversazione con qualcuno che hanno perso.

Nella sua intervista Ellen Pompeo agli Emmy Awards 2021 ha anche dichiarato che l’aspetto più piacevole di queste ultime stagioni è il ritorno di volti storici della serie, perché tra gli attori del cast originale “c’è un legame incredibile“: le prossime a tornare in scena saranno Kate Walsh come Addison Montgomery e Kate Burton nei panni della defunta madre di Meredith, Ellis Grey.