Dopo rumors e teorie contrastanti in questi mesi, arriva la conferma che il finale di Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere quello dell’intera serie: dopo 17 stagioni e 16 anni di programmazione su ABC, il medical drama più longevo di tutti i tempi è ormai vicino al capolinea, come accennato a più riprese dalla protagonista Ellen Pompeo. O perlomeno si lavora come se il grande addio fosse dietro l’angolo.

A confermarlo è la showrunner Krista Vernoff, che in un’intervista a The Hollywood Reporter dice di avere intenzione di trovare una soluzione per il finale di Grey’s Anatomy 17, che potrà fungere da finale di serie nel caso in cui il medical non fosse rinnovato per una diciottesima stagione.

Per essere certa di non lasciare la sua serie senza una conclusione importante, il finale di Grey’s Anatomy 17 sarà scritto dalla Vernoff tenendo in conto il fatto che possa diventare l’ultimo episodio di sempre del medical drama. Una tecnica molto usata, nell’incertezza sull’eventuale rinnovo, quella di dotare una stagione di un finale compiuto e soddisfacente in modo da non lasciare la trama inconclusa nel caso in cui non si tornasse in scena per la stagione successiva.

Lo scopo della Vernoff nel pianificare il finale di Grey’s Anatomy 17 è proprio questo, “pianificare contemporaneamente la fine della serie e la fine della stagione“, ha spiegato la capo-sceneggiatrice.

Sto pianificando una stagione e un finale che potrebbero funzionare sia come un finale di stagione che come un finale di serie. Sto pianificando entrambe le situazioni ed è difficile e non è l’ideale. Non è la situazione in cui vorrei ci trovassimo.

La Vernoff ha abche detto a THR di aver chiesto ai dirigenti della ABC di sapere, prima di girare il finale di Grey’s Anatomy 17, cosa ne sarà della serie.

Ho detto loro che devo sapere prima di fare il finale quello che stiamo facendo. Perché ci sono un paio di trame dei personaggi che cambieranno. Ho dei piani per entrambe le situazioni. O ci sarà una chiusura o costruirò qualcosa che mi permetta di avere un certo cliffhanger e un filo verso la prossima stagione.

Se il finale di Grey’s Anatomy 17 sarà quello dell’intera serie dipende sostanzialmente dalla volontà di Ellen Pompeo, visto che ABC ha già manifestato la volontà di rinnovarla. Secondo fonti di THR, la protagonista starebbe rinegoziando il suo contratto in scadenza per ottenere un nuovo aumento, pur essendo già l’attrice più pagata della tv con 20 milioni di dollari a stagione. Sia attrice che produttrice di Grey’s Anatomy e Station 19, la Pompeo resta un pilastro per lo show: se il suo contratto non sarà rinnovato, non ci sarà modo di proseguire oltre. Nella sua diciassettesima stagione, Grey’s Anatomy resta una risorsa enorme per ABC e Disney: è la serie drammatica più vista della rete in termini assoluti e nella fascia demografica degli adulti 18-49. Diventata un fenomeno globale anche grazie alla distribuzione in streaming degli ultimi anni, che ha attirato nuovo pubblico in tutto il mondo, la serie creata da Shonda Rhimes è ora nel catalogo STAR della piattaforma Disney+.