Doc – Nelle Tue Mani è di nuovo in produzione con la seconda stagione, che non ha ancora una data d’uscita ufficiale su Rai1, ma potrebbe esserci già all’orizzonte un terzo capitolo della storia di Andrea Fanti. La serie a tema medico ispirata alla vera storia del medico e scrittore Pierdante Piccioni, che in un incidente stradale ha perso i ricordi di dodici anni di vita senza mai recuperarli del tutto, sta sbarcando in diversi Paesi d’Europa, mentre in Italia sono in corso le riprese del secondo lotto di episodi.

Dopo l’esordio in Portogallo il 2 agosto Doc – Nelle Tue Mani debutta in Spagna su Telecinco, che la trasmetterà in prima serata, mentre su Rai1 sono ancora in corso le repliche della prima stagione, ogni giovedì sera. Proprio in occasione dell’esordio sulla tv spagnola, il neosposo Luca Argentero ha parlato della serie lasciando trapelare qualche indiscrezione sul futuro del format.

Il protagonista di Doc – Nelle Tue Mani ha parlato al portale spagnolo FormulaTv per promuovere l’esordio della serie su Telecinco. Alla domanda su quanto ci sia di vero e quanto di finzione nelle trame di Doc – Nelle Tue Mani, Argentero ha azzardato un “50/50“, sebbene le differenze con la storia di Piccioni siano moltissime. E ha anche aggiunto che una consistente parte di invenzione nella sceneggiatura è necessaria per instaurare delle trame che possano garantire una certa durata alla serie, secondo le sue previsioni almeno 3 stagioni: “È necessario trovare il modo di calare la storia all’interno del formato in un determinato momento per aggiungere anche altri personaggi e coltivare il progetto perché possa durare almeno tre stagioni“.

Se Doc – Nelle Tue Mani sia stata già rinnovata per un’ulteriore stagione non è ancora chiaro, ma evidentemente l’intenzione dei suoi creatori è quella di continuare con una lunga serialità, se gli ascolti confermeranno il seguito incredibile della serie. Argentero è attualmente impegnato sul set della seconda stagione ed è ancora incredulo per il successo ottenuto dalla prima, che è arrivata a segnare punte di 8 milioni di telespettatori su Rai1 la scorsa primavera, in pieno lockdown: “Nessuno si aspettava un successo del genere! Non solo in termini di audience, ma soprattutto di gratitudine, anche da parte di veri medici. Il nostro successo è stato certificato dai veri eroi che hanno ispirato questa storia“.