Archiviata la prima stagione con un ascolto record da oltre 8 milioni di telespettatori per il finale, si lavora già a Doc – Nelle Tue Mani 2, con nuovi episodi che potrebbero arrivare nel palinsesto di Rai1 nella prossima stagione autunnale.

Dopo le polemiche per la messa in onda centellinata delle puntate della seconda parte, che non è piaciuta nemmeno al protagonista Luca Argentero, è ora di mettere mano ai copioni di Doc – Nelle Tue Mani 2: ci sta lavorando anche Pierdante Piccioni, il vero medico di Lodi diventato nel frattempo anche uno scrittore emergente da best seller, autore del libro da cui è tratta la serie.

Il suo Meno dodici: Perdere la memoria e riconquistarla, in cui ha raccontato la perdita di 12 anni di memoria in seguito ad un incidente stradale, ha ispirato la serie con Luca Argentero nei panni di un personaggio inventato, quello di Andrea Fanti, ma con qualche similitudine caratteriale con Piccioni. La serie si è poi distanziata parecchio dalla storia originale (qui tutte le differenze più vistose), ma in Doc – Nelle Tue Mani 2 continuerà a raccontare la lotta del protagonista per recuperare non solo la memoria del suo vissuto ma anche le competenze mediche andate perse insieme ai ricordi.

Intervistato da Il Giorno, Piccioni ha raccontato di essere impegnato nella gestione dei pazienti Covid-19 in uscita dall’Asst di Lodi. Al tempo stesso, però, sta lavorando come consulente a Doc – Nelle Tue Mani 2, suggerendo i casi medici da trattare nei nuovi episodi. Subito dopo la soddisfazione per il finale da record di ascolti, infatti, Piccioni ha partecipato alla prima riunione della sala di scrittura, ovviamente in modo virtuale, in vista dello sviluppo degli episodi della seconda stagione.

Venerdì ho avuto la prima riunione via Zoom con gli sceneggiatori per scrivere Doc2. Io procuro i casi clinici e supervisiono gli aspetti medici. Valuteremo quanto il mio ultimo libro, “Colpevole d’amnesia“, opzionato da Lux Vide, potrà essere utilizzato. Per il personaggio del dottor Fanti resteranno gli anni di amnesia e quell’essere diventato “diversamente medico“, più empatico.

🗣 #AscoltiTv #19novembre 📺

Nella serata di ieri, giovedì 19 novembre 2020, su @RaiUno la fiction #DOCNelleTueMani ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30,8% di share. Grazie a tutti per averci seguito fino alla fine, arrivederci a presto!!! 😊 💙🙏 pic.twitter.com/Fc3m6LHRR3 — DocNelleTueMani (@DocNelleTueMani) November 20, 2020

Dopo il suo primo libro, infatti, Piccioni ha pubblicato per Mondadori anche Colpevole di Amnesia, un romanzo ancora una volta incentrato sul tema della perdita di memoria. Intanto si gode il successo internazionale della prima stagione, che è oggetto di “trattative in Europa, Usa, Russia, Africa” con broadcaster di vari Paesi per la messa in onda della serie, già approdata in Spagna e Portogallo. Per quanto riguarda la produzione di Doc – Nelle Tue Mani 2, invece, non si tornerà sul set prima del prossimo anno.