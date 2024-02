Oggi è uno dei volti più amati della televisione e del cinema italiano. Negli anni ha recitato per i più grandi registi e al fianco degli attori più gettonati. Ma chi è Luca Argentero?

Chi è Luca Argentero

Nato a Torino nel 1970, Luca Argentero inizia a lavorare come barman in una discoteca per poi laurearsi in Economia e Commercio. Nel 2003 debutta sul piccolo schermo nella terza edizione del reality show Grande Fratello. Per lui si aprono le porte del mondo dello spettacolo: dopo aver posato per un calendario del mensile Max ritorna sul piccolo schermo come attore.

Nel 2005 veste i panni di Marco Tosi nel telefilm Carabinieri, che lo vedrà impegnato dalla quarta alla sesta stagione. Nel 2006 debutta al cinema con il film A Casa Nostra di Francesca Comencini e avrà un ruolo anche in Saturno Contro di Ferzan Özpetek e Lezioni Di Cioccolato di Claudio Cupellini. La sua ascesa nel grande schermo continua con Solo Un Padre di Luca Lucini nel 2008 e Il Grande Sogno di Michele Placido nel 2009.

Oltre al cinema e alla televisione, Luca Argentero approda anche in teatro: nel 2011 recita in Shakespeare In Love e nel 2019 in È Questa La Vita Che Sognavo Da Bambino?. Nel 2011 è conduttore de Le Iene e nella stagione 2013-2014 è giurato di Amici di Maria De Filippi. Dal 2020 recita nella serie televisiva Doc – Nelle Tue Mani e nel 2022 ne Le Fate Ignoranti – La Serie.

Vita privata

Nel 2009 sposa l’attrice Myriam Catania dalla quale si separa nel 2016. Nel 2015 conosce Cristina Marino sul set di Vacanze Ai Caraibi. I due si sposano nel 2021.

Dalla loro relazione nel 2020 nasce Nina Speranza e nel 2023 Noè Roberto. Il 10 febbraio 2024 è ospite del Festival di Sanremo per presentare la nuova stagione di Doc Nelle Tue Mani.

