DOC Nelle Tue Mani 4 ci sarà? I numeri ci sono – e sono ottimali – quindi perché non annunciarlo? Mentre va in onda il finale della terza stagione, con gli ultimi due episodi su Rai1, cerchiamo di capire com’è la situazione.

Gli ascolti si attestano su una media di 5 milioni di spettatori ogni settimana, con uno share all’incirca del 25%. La puntata della scorsa settimana, la settima puntata ha registrato un nuovo picco col secondo episodio: 4.939.000 spettatori e uno share del 28,04%.

Ulteriori conferme sembrano arrivare da Luca Argentero. Iin un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, il protagonista della fiction ha dichiarato: “La quarta stagione? Per me assolutamente sì. Ma la decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’atra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa.”

Parole molto positive da parte dell’attore, che nei prossimi mesi avrà un’agenda piuttosto fitta. Sulle pagine di Sorrisi ha così proseguito, spiegando: “Proseguo la tournée a teatro con È questa la vita che sognavo da bambino? e inizierò le riprese della nuova commedia di Alessandro Genovesi: sarà un film per le famiglie, leggero. Scalerò il Monte Bianco e scriverò una bella sceneggiatura per il cinema.”

Composta da tre stagioni, per otto puntate ciascuna, DOC Nelle Tue Mani va in onda su Rai1 dal 2020; la seconda stagione è stata trasmessa nel 2022; la terza nei primi mesi del 2024. Se dovesse esserci DOC Nelle Tue Mani 4, molto probabilmente lo vedremo in tv nel 2026.

Bocca cucita sul cast. Non è da escludere che Luca Argentero possa decidere di abbandonare il progetto, lasciando spazio ad altre storie e a nuovi personaggi.

