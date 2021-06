Finalmente Luca Argentero è tornato sul set di Doc Nelle tue Mani 2. L’attore è stato assente per il suo matrimonio con Cristina Marino e poi per la sua luna di miele ma adesso per lui è arrivato il momento di buttarsi a capofitto in queste riprese dei nuovi episodi della fiction Rai per chiudere in bellezza questa prima parte di anno e non solo.

I fan sono in attesa di capire quando termineranno le riprese e inizierà la messa in onda ma su questo punto la Rai non si è pronunciata. Alcuni sperano che la programmazione sia come quella dello scorso anno, almeno nella parte finale, quindi di un singolo episodio a settimana , perché questo significherebbe avere la fiction sin da subito, già a settembre, nonostante le riprese non siano ancora concluse, ma se così non fosse?

Doc Nelle tue Mani 2 potrebbe essere un fiore all’occhiello dell’inverno della programmazione Rai 2021-2022 ma solo strada facendo capiremo come si evolverà la situazione.

Intanto, i fedelissimi della fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e tutti i ragazzi del cast, avranno modo di vedere o rivedere la prima stagione visto che Rai1 ha piazzato le sue repliche estive nel prime time di Canale5 al giovedì. Proprio dal prossimo 24 giugno, Doc Nelle tue Mani andrà in onda su Rai1 in replica con un doppio episodio a serata tenendoci compagnia fino ad agosto, a quel punto sapremo già se la seconda stagione sarà tra le prime visioni dell’autunno o dell’inverno, questo è certo.

Fino ad allora i fan non dovranno altro che continuare a seguire i social dove sempre più spesso i protagonisti rilasciano video e foto dal set ma senza spoilerare molto.