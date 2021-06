Le foto della luna di miele di Luca Argentero hanno fatto già il giro del web. L’attore si è sposato a sorpresa il fine settimana scorso a Città della Pieve e adesso si trova con la sua neo sposa in Costiera Amalfitana per la luna di miele mentre Pierpaolo Spollon e gli altri sono impegnati sul set di Doc Nelle tue Mani 2. La fiction tornerà in onda il prossimo autunno, al massimo l’inverno, con Luca Argentero ancora protagonista ma la sua assenza di questi giorni lascia un po’ temere il peggio.

Nei giorni scorsi si è parlato delle prime anticipazioni e, in particolare, della possibilità che il Coronavirus entrerà in corsia colpendo uno dei dottori che rischierà addirittura la morte. In un primo momento si è pensato al dottore Lazzarini (comparso oggi al fianco di Spollon in alcune storie sui social), adesso è l’assenza di Argentero a preoccupare i fan. Se fosse proprio Fanti ad ammalarsi di Covid?

Ecco alcune foto postate sui social dai neo sposi:

Chi ha seguito la vera storia di Pierdante Piccioni, il dottore Amnesia che ha ispirato la serie, sa bene che in occasione della pandemia di COVID-19 è stato impegnato nel trattamento dei pazienti nell’ospedale di Lodi dando vita all’unità di Integrazione Ospedale Territorio e Appropriatezza della Cronicità. Questo potrebbe tradursi nella lotte di Andrea Fanti al Covid e, quindi, non sarebbe lui il dottore malato.

Ecco altri scatti con i relativi commenti e le dediche dei neo sposi:

A questo punto non ci rimane che pensare che questo piccolo congedo per il matrimonio e il viaggio di nozze non peserà sulla sua partecipazione alla serie e presto lo vedremo all’opera per mettere insieme le nuove puntate.