Doc Nelle tue Mani torna in onda oggi, 1 luglio, con una nuova puntata in replica in cui sentiremo ancora parlare di Andrea Fanti e della sua amnesia. Il dottore ha scoperto quello che è accaduto e ha dovuto fare i conti anche con una questione molto spinosa ovvero che non riesce a ricordare la password del suo computer per poter capire meglio gli ultimi anni o momento della sua vita. Proprio in virtù di questo, stasera il personaggio interpretato da Luca Argentero sarà di nuovo in corsia pronto a lavorare e ad apprendere osservando quelli che un tempo erano i suoi specializzandi.

Quello che ormai possiamo definire l’ex primario di Medicina Interna, torna in reparto come aiutante degli specializzandi che fanno fatica a dimenticare il suo essere burbero a favore di questo ruolo del tutto inedito. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, Andrea Fanti riesce anche a collaborare con quella che un tempo era la sua fidanzata, Giulia, lavorando al caso di un giovane manager.

In un secondo momento, in Doc Nelle tue Mani, l’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli coinvolgendo tutti anche nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, toccherà all’amico Sardoni finire nei guai?

Chi ha seguito la prima stagione della serie sa bene che il dottore alla fine è stato arrestato ma sembra proprio che questo non lo terrà lontano da Doc Nelle tue Mani 2. Raffaele Esposito tornerà a vestire i panni dell’ambiguo primario ma il suo non sarà un rientro banale visto che ci vorrà un salto temporale o qualcosa di importante per rivederlo e, soprattutto, dietro la scrivania che occupava prima dell’arresto.