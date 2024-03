Ottava e ultima puntata di DOC Nelle Tue Mani 3, la nuova stagione della fiction campione d’ascolti di Rai1. Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Fanti in questo terzo capitolo.

Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto.

Stasera, 7 marzo, va in onda l’ottava e ultima puntata della stagione composta sempre da due episodi. Si parte dal 3×15 dal titolo Quello che si deve fare. Marzo 2011. Andrea è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma un’inaspettata notizia dall’America riaccende le speranze. In ospedale il neo-primario viene messo invece in difficoltà da un caso dalla diagnosi difficile, che costringerà qualcuno a un terribile compromesso. Nel frattempo, a Lorenzo viene affidato il signor Gianfranco, un paziente arrivato da una RSA a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

A seguire, l’episodio 3×16 intitolato Liberi. In reparto è arrivato il momento della verità. Mentre Federico affronta il suo ultimo giorno all’Ambrosiano e Martina prende una decisione che lascia di stucco il resto della squadra, Doc deve fare i conti con la verità che Agnese gli ha raccontato e che l’ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato. È convinto che non possa andare peggio di così almeno fino a quando viene ricoverato l’uomo responsabile di tutto. Il suo peggior nemico.

Nel cast di DOC Nelle Tue Mani 3 ritroviamo vecchi personaggi e diamo il benvenuto a quelli nuovi. Luca Argentero è il primario Andrea Fanti; Matilde Gioli è Giulia Giordano: fedele collega di Andrea, con cui aveva una relazione; Sara Lazzaro è Agnese Tiberi: direttrice sanitaria ed ex moglie di Andrea, che lui cerca di riconquistare; Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna: medico del reparto; Giovanni Scifoni è Enrico Sandri: Primario di Neuropsichiatria ed amico di Andrea, che cerca di aiutare a recuperare la memoria; Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi: infermiera coordinatrice del reparto; Marco Rossetti è Damiano Cesconi.

New entry: Martina Carelli interpreta Laura Cravedi; Giacomo Giorgio è Federico Lentini; Elisa Wong è Lin Wang.

L’appuntamento con l’ottava e ultima puntata di DOC Nelle Tue Mani 3 è per stasera alle 21:30 su Rai1.

