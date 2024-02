Settima puntata di DOC Nelle Tue Mani 3, la nuova stagione della fiction campione d’ascolti di Rai1. Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Fanti in questo terzo capitolo.

Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto.

Stasera, 29 febbraio, va in onda la settima e penultima puntata della stagione composta sempre da due episodi. Si parte dal 3×13 dal titolo Legami: manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia sembra avere la testa da tutt’altra parte. Anche Doc fatica a gestire i mille impegni: c’è la riunione con i finanziatori e poi c’è Carolina, in città per qualche giorno. Tutto rischia però di passare in secondo piano quando viene ricoverata la sorella di Lin. Un caso che costringerà la specializzanda a fare in conti con la sua famiglia e in particolare con suo padre.

A seguire, l’episodio 3×14 intitolato Vivere: Giulia deve prendere una decisione sulla sua vita personale che avrà conseguenze anche sulla sua carriera. Mentre Martina affronta l’esame più difficile della sua vita, Damiano si prende cura con delicatezza di Elisabetta. Riccardo si occupa di un caso che lo costringerà a fare i conti con il fantasma di Alba. Lin e Federico, invece, si rimettono all’opera sul database, ma rischiano così di avvicinare Doc alla verità che Agnese gli ha tenuto nascosta.

Nel cast di DOC Nelle Tue Mani 3 ritroviamo vecchi personaggi e diamo il benvenuto a quelli nuovi. Luca Argentero è il primario Andrea Fanti; Matilde Gioli è Giulia Giordano: fedele collega di Andrea, con cui aveva una relazione; Sara Lazzaro è Agnese Tiberi: direttrice sanitaria ed ex moglie di Andrea, che lui cerca di riconquistare; Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna: medico del reparto; Giovanni Scifoni è Enrico Sandri: Primario di Neuropsichiatria ed amico di Andrea, che cerca di aiutare a recuperare la memoria; Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi: infermiera coordinatrice del reparto; Marco Rossetti è Damiano Cesconi.

New entry: Martina Carelli interpreta Laura Cravedi; Giacomo Giorgio è Federico Lentini; Elisa Wong è Lin Wang.

L’appuntamento con la seconda puntata di DOC Nelle Tue Mani 3 è per stasera alle 21:30 su Rai1.

