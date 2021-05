La serie si è conclusa quasi due anni fa, ma c’è chi già pensa a una reunion di The Big Bang Theory. Kaley Cuoco, che ha interpretato Penny nella celebre sit-com della CBS, è assolutamente d’accordo con le tante richieste di riunire il cast che arrivano da parte dei fan: l’attrice sarebbe entusiasta di ritrovare Jim Parsons, Johnny Galecki, Mayim Bialik e gli altri protagonisti, anche se potrebbe non accadere nel breve periodo.

“Sarei sicuramente aperta a una sorta di reunion di The Big Bang Theory“, ha dichiarato a E!News, invogliata dall’imminente speciale dedicato a Friends in arrivo su HBO Max: “Non vedo l’ora che arrivi quella di Friends , quindi sono decisamente disponibile a farne una anche per noi” ha aggiunto la Cuoco.

Da sempre grata alla serie per l’enorme popolarità che le ha regalato, la Cuoco accarezza l’idea di una reunion di The Big Bang Theory anche per condividere la gioia per i progressi delle carriere di ciascuno dei membri del cast: “Sembra appena ieri che abbiamo concluso. Penso che tutti stiano provando i loro nuovi percorsi e vedendo qual è il loro prossimo progetto, e sono entusiasta di vedere come tutti stiano crescendo“.

Ma sebbene una reunion di The Big Bang Theory sia nei suoi auspici, potrebbe non essere ancora il momento giusto per metterla in cantiere. D’altronde per ci sono voluti 17 anni dalla fine di Friends, terminato nel maggio del 2004, e l’arrivo dell’intera serie su HBO Max, prima che si decidesse di realizzare un tributo col cast al completo.

Secondo Kaley Cuoco potrebbe volerci qualche anno prima che si pensi a qualcosa di simile con una reunion di The Big Bang Theory, ma intanto lancia l’invito agli altri membri del cast a ritrovarsi appena sarà possibile, anche per ringraziare la fanbase che ha sostenuto la serie per ben 12 stagioni dal 2007 al 2019: “Penso che tra qualche anno o ogni volta che qualcuno sarà disposto a farlo, sarò sicuramente disponibile per questo. È stata un’esperienza che ha cambiato la vita per tutti noi, e sarebbe fantastico farlo anche per i fan, perché abbiamo avuto un pubblico così straordinario che è rimasto con noi così a lungo“.

Attualmente la Cuoco è protagonista di The Flight Attendant, per cui ha ricevuto anche una nomination al Golden Globe nel 2021, ma non ha mai smesso di ringraziare la sit-com che le ha dato la grande popolarità, perché “senza Penny non avrei mai avuto questo ruolo“.