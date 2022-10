Kaley Cuoco è incinta e diventerà madre per la prima volta: la Penny di The Big Bang Theory, ora protagonista della serie L’Assistente di Volo, darà presto alla luce una bambina, come annunciato sui social con una carrellata di foto che raccontano i primi mesi di gravidanza. Si tratta del primo bebè per l’attrice e il compagno Tom Pelphrey, interprete dell’acclamata serie Netflix Ozark e nel cast di Outer Rage di Prime Video.

Kaley Cuoco è incinta di una bambina, come rivelato dalla torta con crema rosa realizzata evidentemente per l’ormai classico party gender reveal: la coppia ha annunciato la lieta notizia su Instagram comunicando che una “piccola Pelphrey è in arrivo nel 2023, oltremodo benedetti e al settimo cielo...”.

Kaley Cuoco è incinta e raggiante nelle foto che ritraggono la sua attesa: dal test di gravidanza alle prime rotondità del pancino, passando per le tazze personalizzate per mamma e papà e la prima tutina per la piccola in arrivo, la coppia ha deciso di rendere il pubblico partecipe di questo periodo di enorme felicità.

L’annuncio che Kaley Cuoco è incinta arriva a pochi mesi dall’ufficializzazione del legame con Pelphrey: i due colleghi hanno reso pubblica la loro relazione nel maggio 2022, un mese dopo essersi incontrati per la prima volta alla première della serie Ozark, e sono apparsi di recente insieme sul tappeto rosso degli Emmy Awards, a cui entrambi erano candidati. Un classico colpo di fulmine, ha raccontato Cuoco, che ora si prepara a diventare madre un anno dopo il divorzio dal suo secondo marito, il fantino professionista Karl Cook, che aveva sposato nel 2018. Nel 2013 aveva sposato in prime nozze il tennista Ryan Sweeting, mentre dal 2007 al 2009 ha avuto una relazione con il collega Johnny Galecki, conosciuto sul set di The Big Bang Theory.

Continua a leggere su optimagazine.com