A poche ore dalla messa in onda del finale di stagione, HBO Max ha annunciato The Flight Attendant 2. Nonostante sia stata concepita come miniserie, la dark comedy con Kaley Cuoco avrà un secondo ciclo di episodi e racconterà di una storia completamente nuova.

Composta da otto episodi, la serie è basata sul romanzo omonimo del 2018 scritto da Chris Bohjalian. La trama segue le vicende di un’assistente di volo americana, Cassie Bowden, un’alcolista spericolata che si comporta da vera party girl. Beve, si scatena e intrattiene rapporti intimi con estranei, compresi i suoi passeggeri. Sul suo ultimo volo conosce un uomo con cui passa la notte. Al mattino, Cassie si sveglia col suo cadavere sdraiato accanto a lei. Invece di chiamare la polizia, Cassie continua la sua giornata come se nulla fosse e si unisce all’equipaggio dell’altra compagnia aerea in viaggio verso l’aeroporto. A New York , incontra gli agenti dell’FBI che la interrogano su quanto accaduto a Bangkok. Ancora incapace di mettere insieme i pezzi della notte trascorsa, Cassie inizia a temere di essere lei l’assassina.

Secondo i primi dettagli, svelati dal produttore esecutivo Steve Yockey: “C’è molto potenziale per divertirsi con Cassie e Shane, ma siamo solo all’inizio su ciò che potrebbe essere. Tutti sono rimasti sbalorditi dall’accoglienza della serie… quindi penso che una seconda avventura sarebbe come un libro completamente nuovo, un’altra avventura di Cassie Bowden: Flight Attendant. In quali nuovi guai può finire, come la protagonista di un film di Hitchcock? Come può rimanere coinvolta in qualcosa che è più grande di lei?”

Cosa combinerà la protagonista interpretata da Kaley Cuoco? “Il segno distintivo del nostro show è ‘Cassie fa scelte sbagliate'”, ha osservato Yockey. “Quindi penso che anche nel cercare di essere sobrio e provare davvero a cambiare, la sua vita, è e sarà comunque divertente. Sarà entusiasmante guardare questa persona che compie scelte che tu non faresti”.

Con il rinnovo di The Flight Attendant 2, c’è speranza di vedere la serie anche in Italia? Al momento non ne abbiamo la certezza, ma da diverso tempo, Sky Atlantic si occupa di mandare in onda prodotti trasmessi sulla rete americana HBO, quindi ci sono buone possibilità che la comedy possa arrivare nel nostro Paese il prossimo anno.