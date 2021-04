Le riprese di Friends: The Reunion, questo il titolo ufficiale dello speciale di HBO Max col cast della serie, erano state annunciate per questa settimana e sono già terminate: la produzione dello show-evento celebrativo dell’iconica sit-com di Warner Bros è stata realizzata negli stessi studi che la ospitarono dal 1994 al 2004 ed è stata completata nel giro di pochi giorni. Presto, dunque, arriverà in streaming negli Stati Uniti sulla piattaforma di HBO, che già contiene nel suo catalogo le 10 stagioni della serie.

La data d’uscita non è stata ancora ufficializzata ma Friends: The Reunion è ormai alle porte: rimandato di un anno a causa della pandemia che ha impedito di girare in sicurezza, ora lo speciale che riunisce i sei protagonisti di Friends David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt Le Blanc e Jennifer Aniston (più alcuni ospiti a sorpresa) è finalmente in post-produzione.

A comunicare la fine delle riprese di Friends: The Reunion sono gli account ufficiali di HBO e della serie: poco prima di Pasqua, Schwimmer – il Ross Geller di Friends – aveva confermato che il cast avrebbe girato nel corso di questa settimana lo speciale non sceneggiato allo Stage 24 degli studi Warner di Burbank, in California, e pochi giorni dopo la produzione era già terminata.

Diventa così ufficiale anche il titolo Friends: The Reunion, che non poteva essere più esplicito nell’indicare ciò che il pubblico aspetta ormai da oltre quindici anni: rivedere insieme tutto il cast della serie, per la prima volta al completo.

Dal set di Friends: The Reunion sono trapelate diverse immagini, in primis quelle dello scenografo storico della serie Greg Grande, che oltre a mostrare il set della casa di Monica ricostruito per l’occasione ha anche spoilerato quella che sembra l’effettiva ambientazione principale della reunion. Ovvero, un divano color senape davanti ad una fontana, come nella sigla della serie sulle note di I’ll Be There For You: i sei posti a sedere tra sofà e sedie e le sei tazze da caffè (americano) sono un chiaro indizio che questo è uno dei set in cui il cast si ritroverà a ricordare la serie nel corso dello spettacolo. La cura dei dettagli e la fedeltà all’ambientazione originale garantiscono un effetto nostalgia immediato.

Non è ancora chiaro se, dopo che Friends: The Reunion sarà arrivata su HBO Max, l’evento sarà distribuito anche nei Paesi in cui il servizio non è disponibile, come ad esempio l’Italia. Nel nostro Paese Friends è ancora nel catalogo di Netflix, ma lo speciale della reunion potrebbe restare un’esclusiva di HBO.