La reunion di Friends girata ai primi di aprile per HBO Max è attualmente in post-produzione: non c’è ancora una data d’uscita, ma Courteney Cox è sicura che ci piacerà. Perché, semplicemente, ci sono loro, il cast al completo che si ritrova 17 anni dopo la fine della serie. Il 6 maggio 2004, dopo dieci stagioni, la sit-com che ha definito uno stile in tv si concludeva tra le lacrime dei suoi protagonisti. Nello stesso giorno, 17 anni dopo, l’interprete di Monica Geller ha raccontato a Ellen Degeneres cosa dovremmo aspettarci da questo show-tributo che vedrà Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry e la stessa Cox negli studi originali di Friends, col set della serie ricostruito per l’occasione.

La reunion di Friends si è svolta allo Stage 24, nel complesso degli storici studi della Warner Bros a Burbank, nella contea di Los Angeles, teatro delle riprese della serie per un decennio a partire dal 1994. Nessuno ha ripreso il proprio ruolo in questa reunion, visto che si tratta si uno show senza sceneggiatura, ma l’incontro è stata l’occasione per ricordare insieme alcuni momenti iconici dello show.

Courteney Cox ha definito la reunion di Friends “incredibile“, anche perché la prima in pubblico dopo il finale della serie: “È stato così emozionante. È una riunione senza copione, ma siamo sul palco per la prima volta, tutti noi, dopo tipo… ho dimenticato quanti anni. 15 anni? 17 anni?“. Sì, sono trascorsi esattamente 17 anni dall’episodio The Last One, in onda su NBC il 6 maggio 2004. Da allora il cast, sebbene sia rimasto in contatto e si sia sporadicamente riunito come dichiarato dalla Aniston, non è più apparso pubblicamente insieme, tranne in occasione del tributo al regista James Burrows in cui però mancava Matthew Perry.

Parlando della reunion di Friends alla Degeneres, la Cox ha ammesso di avere una pessima memoria rispetto agli episodi della serie (e d’altronde ha recentemente dichiarato di averla vista per la prima volta durante il lockdown nel 2020) e di aver rovistato nei ricordi durante l’incontro coi colleghi: “È venuto fuori tutto quello che avevo dimenticato!“.

Un ricordo che le è rimasto impresso e che è emerso durante la reunion di Friends per HBO riguarda la sigla dello show, in particolare il video che accompagnava i titoli di testa della sitcom, col cast che balla e ride insieme in una fontana. Le riprese non sono state così divertenti come l’effetto finale, però, visto che il sestetto è rimasto a mollo per diverse ore: “Siamo stati in quella fontana per molto tempo. Qualcuno ha pensato che sarebbe stato davvero divertente, e lascia che ti dica la verità, non è divertente ballare in una fontana per ore e ore. Ricordo che Matthew Perry disse a un certo punto – e non ci conoscevamo molto bene all’epoca – qualcosa del tipo: ‘Non riesco a ricordare un tempo in cui non ero in questa fontana. Letteralmente, ci siamo detti: ‘Per quanto tempo ancora faremo finta di amare il fatto di ballare nell’acqua?”. Ecco, non è stato proprio divertente“.

La reunion di Friends, in programma un anno fa in occasione del debutto della serie su HBO Max ma rimandata a causa della pandemia, non ha ancora una data d’uscita sulla piattaforma ma le riprese sono terminate ad aprile e non manca molto perché sia annunciato il suo arrivo in streaming.