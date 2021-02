Kaley Cuoco ripensa con orgoglio e affetto al lavoro svolto con The Big Bang Theory, ma anche con tanta ammirazione per il suo collega Jim Parsons. “Jim ha contribuito al 100% al successo, e anche meritatamente – le cose che ha fatto in quello show sono state esperienze extracorporee”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista per Variety.

La comedy, in onda per dodici stagioni dal 2007 al 2019, ha sfruttato al massimo la dinamica tra Parsons e Johnny Galecki, ed era questa la formula vincente di The Big Bang Theory. “È stato un ottimo lavoro”, ha continuato la Cuoco. “Ho pensato che forse ero destinata ad essere solo una ragazza da sitcom.“

Invece le cose sono cambiate quando è arrivato The Flight Attendant. Nel 2017, la star ha acquistato i diritti del romanzo di Chris Bohjalian per realizzare un adattamento televisivo per HBO Max. Il ruolo dell’assistente di volo Cassie, sballata party girl che si trova coinvolta in un omicidio, le ha fatto guadagnare la sua prima nomination al Golden Globe.

Nell’intervista, la Cuoco ha parlato del momento in cui ha scoperto che The Big Band Theory si sarebbe concluso. Era l’estate del 2018 quando la produzione ha iniziato le riprese della dodicesima stagione. Il co-creatore Chuck Lorre ha chiamato il cast nel suo ufficio comunicandogli che la comedy non avrebbe avuto un’altra stagione. Dopo un momento di shock iniziale, Kaley ha ricordato come Jim Parsons sia stato il primo a rompere il ghiaccio, ammettendo di non poter più continuare a recitare in The Big Bang Theory. A quel punto, Lorre sottolineato: “Siamo tutti per uno, uno per tutti. E non lo faremo senza l’intera squadra”.

Kaley Cuoco ha avuto difficoltà ad accettare la fine di The Big Bang Theory e ha passato l’intero anno a cercare di farsi forza. Poi, durante le riprese del finale di serie – a cui ha assistito anche suo padre – è scoppiata in lacrime.

“Io e Johnny siamo rimasti lì e stavamo piangendo”, ha continuato l’attrice. “Ho guardato in basso e l’intero palcoscenico, c’era tutta la troupe che è venuta accanto a noi.”

Sebbene all’epoca non avesse voluto la fine di The Big Bang Theory, adesso la star crede che il tempismo sia stato perfetto. The Flight Attendant non avrebbe mai visto la luce se la sitcom CBS fosse andata in onda per un’altra stagione. Inoltre, con il Covid non avrebbero mai potuto iniziare a girare. “Credo che qualcuno si stesse prendendo cura di me dicendo, ‘Non preoccuparti, ho un piano per te.’“

Se non fosse stato per il ruolo di Penny e The Big Bang Theory, che considera “un’esperienza da fare almeno una volta nella vita”, non ci sarebbe mai stato The Flight Attendant e non avrebbe avuto la sua prima candidatura al Golden Globe.

“È stato uno show frivolo e piacevole, e questi ragazzi ne erano davvero il cuore”, ha detto la Cuoco. “Hanno reso l’essere nerd qualcosa di figo, popolare, sexy e divertente. Era sciocco. La gente lo adorava. Ho amato il tempo passato su quel set.”

The Flight Attendant arriverà anche in Italia, su Sky Atlantic, nel corso del 2021.