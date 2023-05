Based on a True Story su Peacock arriva sulla scia di Only Murders in the Building: in entrambi i casi, i protagonisti sono ossessionati dai podcast di true crime.

Kaley Cuoco torna nel genere della comedy nera, in coppia con Chris Messina, nella nuova serie tv Peacock, che debutterà l’8 giugno sulla piattaforma di streaming.

Based on a True Story falsifica il fascino della cultura per il true crime, girando un thriller dark comedy su un agente immobiliare, un’ex stella del tennis e un idraulico mentre cercano di risolvere degli omicidi nella loro zona.

Peacock ha rilasciato il primo sguardo alla nuova serie durante la presentazione degli Upfront di NBCUniversal al Radio City Music Hall.

“Sono rimasto affascinato dall’idea di una coppia sposata i cui sogni giovanili non si sono realizzati. Poi hanno visto l’effetto che provoca il crimine come un’opportunità per cambiare la propria vita e salvare il proprio matrimonio”, ha dichiarato il creatore della serie Craig Rosenberg. “La nostra ambientazione a Los Angeles, la città in cui tutti vogliono essere famosi, è diventata uno sfondo vivido per la nostra storia di fama, ambizione, aspirazione e omicidio”.

Nel cast della serie, oltre a Kaley Cuoco e Chris Messina, anche da Tom Bateman, Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones e Li Jun Li. Based On A True Story sarà lanciato l’8 giugno esclusivamente su Peacock, con tutti gli otto episodi della serie.

Rosenberg è lo sceneggiatore della serie. È produttore esecutivo insieme a Jason Bateman, Michael Costigan e Kaley Cuoco, con i produttori esecutivi Roxie Rodriguez per Aggregate Films e Melissa Blake.

Di seguito il trailer di Based on a True Story, al momento solo in lingua originale:

