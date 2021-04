La nuova serie di Ellen Pompeo, stavolta in veste di produttrice, è l’ambizioso format che HBO Max ha appena messo in sviluppo: si intitola Deeds ed è una commedia nera interpretata e prodotta dall’attrice Kristin Davis, meglio nota come la Charlotte di Sex and The City.

Nonostante sia impegnata nel revival della serie intitolato And Just Like That, sempre per la piattaforma HBO Max, la Davis si è unita al progetto della nuova serie di Ellen Pompeo, che l’attrice di Grey’s Anatomy (in attesa del rinnovo della stagione 18) produrrà con la sua società Calamity Jane.

Scritta da Michael Davidoff, la nuova serie di Ellen Pompeo è la storia di un’agente immobiliare disperata (interpretata dalla Davis) che intraprende un percorso sempre più oscuro quando è costretta a collaborare con una giovane coppia tossicodipendente, sociopatica, scoprendo che nel mondo delle società immobiliari di Los Angeles l’immoralità e il comportamento spietato sono ormai la norma. Davidoff ha già scritto le sceneggiature di Working e The Nurse – Terapia d’Urto. La nuova serie di Ellen Pompeo vede alla produzione esecutiva anche Dave Fleming, produttore di lungo corso che ha recentemente collaborato con Kristin Davis producendo il film Netflix Un Safari per Natale.

Molto probabilmente la nuova serie di Ellen Pompeo per HBO Max non entrerà in produzione prima del prossimo anno, visto che per ora Deeds è solo in fase di sviluppo. Inoltre, attualmente la Davis si sta preparando a riprendere il ruolo di Charlotte York Goldenblatt nel revival dell’iconica Sex and the City, al fianco delle colleghe Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon, un format sequel della serie originale e dei due film che sono stati tratti per il cinema: le tre attrici, oltre a riprendere i loro ruoli, sono anche coinvolte nella produzione esecutiva di And Just Like That. Nel cast non ci saranno due volti storici di Sex and The City, Kim Cattral e Chris Noth.