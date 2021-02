Non è proprio quello che definiremmo uno scambio equo: il revival di Sex and City non avrà la sua Samantha – e in che modo uscirà di scena il personaggio più sex-positive della serie è ancora tutto da capire – ma in compenso ingloberà il Covid-19.

La star Sarah Jessica Parker, che è anche produttrice esecutiva della miniserie revival di Sex and City, ha annunciato che la trama dei nuovi 10 episodi includerà la pandemia da Coronavirus per rendere lo show più contemporaneo possibile.

Parlando del nuovo progetto appena annunciato con Vanity Fair, l’interprete dell’iconica Carrie Bradshaw ha rivelato di non aver ancora letto le sceneggiature dello showrunner Michael Patrick King e del suo gruppo di autrici tutto al femminile. Il revival di Sex and The City, dal titolo And Just Like That, sarà infatti affidato ad un team variegato di donne, che avrà il compito di portare nella nuova serie “esperienze di vita, visioni del mondo politiche e sociali“.

E se per ora non c’è una trama ben definita del revival di Sex and the City – se non il fatto che ritroveremo le protagoniste a sorreggersi e vivere nuove avventure alla soglia dei 50 anni – c’è però la conferma che anche loro dovranno affrontare il dramma del Covid-19, in una Grande Mela segnata dalle restrizioni che un po’ ne cambieranno quel volto frenetico e glamour così determinante per l’immaginario narrativo della serie originale.

Sarah Jessica Parker ha confermato che il Covid “farà ovviamente parte della trama” del revival di Sex And The City perché sarebbe impossibile immaginare una New York non toccata dalla pandemia: “E come sono cambiate le relazioni una volta che gli amici sono scomparsi? Ho grande fiducia che gli scrittori esamineranno tutto” ha detto la Parker.

Le protagoniste – meno Samantha, dopo il forfait già annunciato di Kim Cattral – saranno ormai donne di mezza età alle prese con matrimoni, figli, delusioni, paure e speranze nel mondo incerto disegnato dalla pandemia: la trama del revival di Sex And The City le mostrerà in una nuova fase della vita, non necessariamente meno interessante della precedente, spiega la Parker.

Penso che Cynthia, Kristin e io siamo tutte entusiaste del tempo che è passato. Sai, chi sono loro in questo mondo adesso? Si sono adattate? Che ruolo hanno svolto? In cosa hanno fallito come donne, come amiche e come trovano la loro strada? Si sono mosse con slancio? Sono come alcune persone che si sentono confuse, minacciate, nervose [da ciò che sta accadendo nel mondo]? Sono così curiosa ed entusiasta di vedere come gli scrittori immaginano queste donne oggi.

Prodotto da HBO per la piattaforma streaming HBO Max, il revival di Sex and The City non è ancora entrato in produzione e non debutterà prima del 2022.