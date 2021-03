Le speranze per il rinnovo di Grey’s Anatomy 18 sono sempre più fondate dopo che la showrunner Krista Vernoff ha firmato un nuovo contratto con ABC Signature per due anni, anche se la stessa sceneggiatrice e produttrice esecutiva ha assicurato che, nell’incertezza, sta pianificando un finale di stagione che potrebbe fungere anche da finale di serie. Il suo auspicio è che si possa andare avanti almeno con un altro capitolo, per avere modo e tempo di pianificare una chiusura all’altezza di una serie così longeva da entrare nel Guinness dei Primati come il medical di prima serata più duraturo della tv.

La decisione sul futuro della serie e sul rinnovo di Grey’s Anatomy 18 dipende dal rinnovo del contratto di Ellen Pompeo e dal suo accordo con ABC Signature e le trattative sono a buon punto. Nell’attesa, la showrunner Vernoff sta valutando come concludere questa stagione nel caso in cui dovesse rivelarsi l’ultima: “Questa non è davvero una mia decisione. Sto aspettando che arrivi la notizia. Il mio lavoro è pianificare entrambe le situazioni” ha detto la sceneggiatrice a TvLine. Dal canto suo, preferirebbe di gran lunga sapere se avrà ancora una stagione del medical drama, perché lavorare restando all’oscuro di cosa accadrà nel futuro “è davvero difficile, ed è frustrante, spero di saperlo presto“.

Se a sorpresa Grey’s Anatomy 18 dovesse rivelarsi impraticabile, si potrebbe pensare ad uno spin-off nuovo di zecca: dopo Private Practice e il più recente (ancora in corso) Station 19, in questi anni si è vociferato spesso di una potenziale nuova estensione dell’universo narrativo di Grey’s da parte di ShondaLand. Ad esempio un nuovo medical ambientato al Pac-North, l’ospedale fatiscente che stava per essere ricostruito da Alex prima che abbandonasse Seattle. Ma non se ne parla concretamente finché Grey’s è ancora in corso, peraltro con una stagione realizzata durante la pandemia da Covid e dedicata proprio al dramma ospedaliero della lotta al virus: “Onestamente, sto solo cercando di superare questa stagione. È stato estremamente difficile. Ad esempio, non riesco nemmeno a spiegare con iperboli su quanto sia stato difficile realizzare questo spettacolo in mezzo a una vera pandemia” ha spiegato la Vernoff a TvLine, pur non negando l’ipotesi di una nuova serie tratta da Grey’s Anatomy.

Per il momento, in attesa di conferme su Grey’s Anatomy 18, “dirò solo che stiamo facendo del nostro meglio e speriamo tutti che ne avremo di più di Grey’s Anatomy e speriamo di saperlo presto” ha chiosato la Vernoff, che sta gestendo sia il medical che il suo spin-off Station 19, in onda insieme su ABC ogni giovedì.