Che non ci sarebbe stata Kim Cattrall era scontato, ma che il revival di Sex and The City dovesse fare a meno anche dell’amore della vita della protagonista è l’ennesimo handicap che non depone a favore dell’operazione nostalgia di HBO And Just Like This.

Il sequel dell’iconica serie degli anni Novanta prodotta da Darren Star (recentemente tornato al successo con Emily in Paris per Netflix) parte già col piede sbagliato: oltre a Samantha il revival di Sex and The City dovrà fare a meno anche di Mr. Big, il marito di Carrie.

Secondo PageSix, l’attore Chris Noth non riprenderà il suo storico ruolo di compagno altalenante della Bradshaw, e questo implica necessariamente un grosso stravolgimento per la trama del revival di Sex and The City.

Gli appassionati della serie originale ricorderanno come nel corso delle sei stagioni la coppia abbia avuto alti e bassi, soprattutto bassi, ma poi si sia ritrovata nel finale dopo che Carrie aveva chiuso una storia con un artista a Parigi. Poi i due si erano sposati nel primo film sequel della serie del 2008 – dopo che Big aveva mollato Carrie all’altare – e infine, nel secondo film del 2010, sembravano aver superato brillantemente la loro prima crisi matrimoniale.

Che ne sarà ora della coppia in And Just Like That? A quanto pare nel revival di Sex and The City, oltre a spiegare la fine dell’amicizia con Samantha (il personaggio non sarà dato per morto, ma si racconterà di un legame finito con le ragazze), bisognerà anche spiegare perché Big non è al fianco di Carrie. Dunque non solo non ci sarà il personaggio più sex-positive della serie, Samantha, ma non ci sarà nemmeno il perno su cui la vita sentimentale della protagonista ha ruotato per sei stagioni e due film. Decisamente poco incoraggiante come premessa.